Türkiye'nin ilgiyle izlenen ve ebeveynler tarafından en güvenilir çocuk kanalı olarak tercih edilen TRT Çocuk, hazırladığı içerikleri dijital platformlara da özenle taşıyor. Çocukları eğlendirmek kadar eğitmek ve farkındalık oluşturmak misyonuyla hareket eden kanal, kamu yayıncılığı sorumluluğu ve hassasiyetini önde tutuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbirlerin ardından yayın akışını güncelleyen TRT Çocuk, “TRT Çocuk Anaokulum” uygulamasını iOS ve Android mağazalarında yayına sundu. Bununla birlikte TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı.

TRT Çocuk Anaokulum uygulaması

Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

TRT Çocuk Anaokulum ile çocuklar, eğlenirken sınıf ortamını keşfediyor, yeni şeyler öğreniyor, sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştiriyor. Uygulama, günlük yaşam, duyu, matematik, dil, kozmik eğitim, resim, müzik, beden ve bahçe etkinlikleri bölümlerinden oluşuyor. Çocuklar, ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfediyor.



TRT Çocuk Anaokulum oyunu, çocuklara ‘deneyimsel öğrenme’ metoduyla gönüllerince keşfedebilecekleri okul öncesi tecrübesi sunuyor.

“TRT Çocuk Anaokulum”da neler var?

• Günlük Yaşam: Bitki sulama, sıvı aktarma ve atıştırmalık hazırlama

• Duyu: Şekil yerleştirme ve ayrıştırma

• Matematik: Rakam pulları

• Dil: Hareketli alfabe, ses eşleştirme ve okuma köşesi

• Kozmik Eğitim: Dünya haritası, ağacın kısımları, organlarımız ve hayvanlar

• Resim: Boyama

• Müzik: Ritim çubuğu, gitar, bateri (davul), flüt, keman ve marakas

• Beden: Denge tahtası, hulahop, basket potası ve top sepeti

• Bahçe: Kaydırak, salıncak, tahterevalli ve keçi bakımı

Eğlenceli ve eğitici oyunlar

Türkiye’nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, uzman pedagog ve eğitim bilimcilerin gözetiminde hazırlanan mobil oyunlar aracılığı ile çocukların hem eğlenmesini hem de sorgulama ve merak duygularının gelişmesini hedefliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 46 milyon indirilme ve 3 milyar sayfa görüntülenmeye ulaşan TRT Çocuk uygulamalarında Sürpriz Kutusu, Akıllı Tavşan, Rafadan Tayfa, İbi, Ege ile Gaga, Elif’in Düşleri, Hayri Uzayda, Orman Doktoru, Zorlu Yarış gibi farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 36 oyun var. TRT Çocuk oyunları, en popüler uygulamalar arasında en üst sıralarda yer alıyor.

Oyunlar trtcocuk.net.tr’den oynanabilirken, iOS ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

TRT Çocuk dergisi erişime açıldı

Kanalın adını taşıyan ve ülkemiz çocuk dergiciliğine de yeni bir soluk katan TRT Çocuk Dergisi, çocukların okuma alışkanlıklarına katkıda bulunurken kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği pek çok sosyal projeyle de çocuklara rehberlik ediyor. İçerikler TRT Çocuk dergisi ekibince hazırlanıp editörlerce baskıya hazır hale getiriliyor.

TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle öne çekilen ara tatildeki çocuklar için ücretsiz erişime açıldı. Derginin geçmiş sayılarına TRT Çocuk’un web sitesinden PDF formatında ulaşılabiliyor.