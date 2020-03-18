Çocukları ve torunlarıyla beraber yaşarken öğrendiklerini ve geliştirdiği becerilerini başka insanlarla paylaşmak amacı ile "Torun Tombalak" isimli sosyal medya hesabı açan Alkan, İstanbul'da ve Almanya'da yaşayan torunları için başlattığı masal anlatıcılığını herkese açık hale getiriyor.

Alkan, internet üzerinden çocuklara masal anlatma hikayesini, tüm dünyada zorunlu evde yaşama sürecinin devam ettiği bu günlerde, telekonferans yöntemiyle anlattı.

Yaklaşık 5 yıldır masal anlatıcılığı yaptığını söyleyen Nurten Ceceli Alkan, masal yolculuğu başlayınca torunlarıyla keyifli bir iletişim köprüsü kurduklarını ifade etti.

Alkan, 3 gün önce Almanya ile uçuşlar kapanınca o gecenin kendisi için bitmez bir hal aldığını belirterek, "Ayrı şehirler hatta ülkelerde yaşayan 5 tane yavrum, 7 tane de torunum var. Evet normalde de gurbetteler ama seyahat problemim olmadığı için tek telefonda ilk uçakla onların yanına gidebileceğimi biliyor olmanın verdiği güven hissi gurbeti yakın, ulaşılabilir yapmıştı. İki çocuğum da İstanbul'da ama şu an her yer çok uzak ve ulaşılmaz oldu" diye konuştu.

"Birbirimize dokunmadan da beraber olabiliriz"

Bu durumun torunlarına olumsuz yansımaması için bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini aktaran Alkan, torunlarına internet üzerinden masal anlatma fikrinin oluşumunu şöyle açıkladı:

"Online eğitim zaten mesleğim icabı kullandığım bir yöntemdi. Aklıma bütün torumlarımla neden internet üzerinden bir şeyler yapmayalım, bir arada olmayalım fikri geldi. Ben masal anlatabilirim onlar da masalın arkasından evde başka etkinlikler yapabilir diye düşünce birden güneş gibi aydınlandı. 'Tamam, uzakları yakın edebiliriz, birbirimize dokunmadan da beraber olabiliriz' dedim. Sonra da anneleriyle planladık."

Yazar Alkan, kendi torunlarıyla bunu yaptıktan sonra Türkiye'de ve dünyadaki çocuklar için de benzer bir şeyi yapabileceği fikrine kapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun en kolay ve basit yolunun Instagram hesabımdan canlı yayınla masal anlatmak olduğuna karar verdim. Bir mesajla bunu duyurdum ve tahminimin çok ötesinde teveccüh oldu annelerden. Tabii ilginç bir durum, karşınızda kimse olmadan masal anlatmak. Ama ben biliyorum ki binlerce insan orada ve benimle birlikte gülüyor, şarkı söylüyor ya da eğleniyor."

"Soba etrafında masal anlatma geleneğini bugün ekran karşısında yaşatmaya çalışıyorum"

Bu işe kalkışırken iki niyeti olduğunu ifade eden Ceceli Alkan, şöyle devam etti:

"Birincisi başka anneanneler ya da babaanneler örnek alsınlar ve torunlarıyla internet üzerinden bir araya gelsinler. Burada hal hatır sormanın ötesinde onlarla bir şeyler üretmeleri, etkinlik gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır. Bu etkinlikler yemek tarifi veya çeşitli oyunlar gibi geniş hayal gücüyle çeşitlendirilebilir. Masal saatini internet üzerinden duyururken de yazdım, 'Aileler eskiden soba etrafında toplanır, nineler, dedeler yavrulara masallar, hikayeler anlatırmış bugün de ekran başında bunu yapmak zorundayız.' Bedenlerimizi korumak için evlerimizdeyiz ama ruhumuzu beslemediğimiz, enerjimizi yüksek tutmadığımız takdirde sağlığımıza da olumsuz etki edebilir."

Nurten Ceceli Alkan, insanlardan çok güzel geri dönüşler aldığını, masalları dinleyen çocuklarının videolarını çekip kendisine gönderen annelerin olduğunu dile getirdi.

"Adile Naşit'den ilham aldım"

Alkan, TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda yayınlanan Adile Naşit'in "Uykudan Önce" programından ilham aldığını sözlerine ekledi.