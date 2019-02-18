Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) Akademi Söyleşileri'nin bu seferki adresi Eskişehir'di. Söyleşi Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Söyleşinin teması "Müzik Yayıncılığı"ydı.

Programa TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT yöneticileri katıldı.

"Müziğin tercümanı olmaz, tercümesi de olmaz" diyen Durdu, TRT'nin Türk müziğinin sadece tüketilmesinde değil üretim kısmında da büyük bir rol üstlendiği söyledi.

"Müziğin evrensel bir dili var. TRT, Türk müziğinin başlangıcından bugüne kadar yaşatılmasında, geliştirilmesinde, nesilden nesile aktarılmasında çok büyük misyon üstlendi."

Programa öğrencilerin ilgisi büyüktü. Söyleşi, günün anısına plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Haber: Mert Ergenç