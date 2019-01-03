TRT Akademi, film festivalleri izleyici eğilimi ve film festivallerinin durumunu araştırdı. 14 ilde 4 bin 664 kişinin fikri alınarak hazırlanan "Sinema-Festival Araştırması"nda, Türkiye'deki hanehalkı, sinema ve film festivali izleyicilerinin bazı özellikleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu özellikler ise şöyle sıralanıyor:

"Film izleme pratikleri ve izleyici özellikleri, sinemaya gitme pratikleri ve izleyici özellikleri, film festivallerine ilişkin durum tespiti, hanehalkının film festivallerine ilişkin kanaatleri."

"En çok hangi filmleri izliyorsunuz?"

3 farklı grup üzerinde yapılan araştırmada, film festivallerinin sinema sektöründeki yeri, sorunları ve çözüm önerileri incelendi. Yüz yüze anket uygulaması yapılan katılımcılar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, Van'dan seçildi.

Katılımcılara uygulanan 10 soruluk ankette, "Film festivalleri ile ilgili bir yönetici olarak ne düşünüyorsunuz?", "Sizce Türkiye’de düzenlenen festivallerle ilgili temel sorunlar nelerdir?", "Türkiye’de düzenlenen film festivallerini yaygınlaştırmak için neler yapılmalıdır?", "En çok hangi filmleri izliyorsunuz?", "Film izlerken en çok neye dikkat ediyorsunuz?" gibi sorular soruldu.

TRT Akademi'nin araştırması, akademi dünyasının yanı sıra sinema ve festival sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinin Türk sinemasının bugünü ve geleceğine dair görüşlerini içeriyor. Araştırmanın tam metni ise TRT Akademi Dergipark adresinde yayımlandı.

Araştırmanın sonuçları

Araştırmanın sonucuna göre, sinema ve film festivalleri alanındaki profesyoneller, film festivallerinin, yeni yeteneklerin ortaya çıkabilmesine imkan sağladığını düşünüyor.

Ayrıca katılımcılar, Türkiye'de film festivallerinin temel sorunlarını şöyle yorumladı:

"Festivallerin belirli çevrelerce düzenlemesi, festival bütçelerinin yetersiz olması, festivallerdeki gösterilen filmler ve gösterimlerinde yaşanan teknik sıkıntılar, festivallerin kurumsallaşamaması."

Mevcut festivallerin niteliğinin artırılmasının doğru olacağını düşünen katılımcılar, sinema kültürünün geliştirilmesi, bilet fiyatlarının düşürülmesi, filmlerin kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması gibi öneriler sundu.

TRT Akademi'nin Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri ve Durum Tespit Araştırması, hem akademik çalışmalara hem de sinema sektörüne yol gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber