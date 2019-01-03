Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan terzi ve tasarımcı Makram William, el yapımı gömlekleri aracılığıyla "kendini ifade etme kültürü"nü teşvik ediyor.

Gömlek dükkanı, özenli kıyafetler tercih edenlerin mağazası olarak Makram'ın babası William Chemisier tarafından 1967 yılında kuruldu. Yıllar boyunca da ünlü oyunculara, yazarlara ve diplomatlara hizmet verdi.

Makram William, geçmişte gömlek yapmanın zaman alan bir sanat eseri olduğunu söylüyor. Şimdiyse babasının mirasını koruyarak, insanlara kendi zevklerine göre hazırlatabilecekleri gömlekler üretiyor. Gömleklerini farklı kılan şeyin ise el yapımı olmasına bağlıyor.

"Makineler size daha hızlı ürün veriyor. Hatta size ürünleri fırlatıyor. El yapımı işler size daha az ürün veriyor. Fakat aynı zamanda yüksek kaliteli ürünler sunuyor. Endüstrimizin sırrı da bu. Umarım onu koruyabilir ve öğretebiliriz."

Artık makineler daha fazla ürün ortaya çıkarsa da, Makram'a göre el yapımı terzilikle üretilen ayrıntı ve inceliği yansıtmıyor.

Kaynak: Reuters