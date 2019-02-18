Sesi, görüntüsü ve yüzlerce çeşidiyle kendine hayran bırakan radyolar, sahiplerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Ankara'da yaşayan Tuncay Generaloğlu, 35 yılı aşkın süredir antika radyoları tamir ediyor.

1920'lerde üretilen bir radyodan lambalı radyolara...

Farklı model radyolar onun ellerinde hayat buluyor. Generaloğlu, radyoları tamir ederken aynı zamanda koleksiyoner de oldu.

"Bu eskilerin bir kişiliği var. Aynı markanın 2 tanesini yan yana koyun, birbirlerinden farklıdır. Onun için eskilerle uğraşmayı seviyorum. Yenilerde bu sıcaklık bu duygu yok."

Radyoların yanı sıra ahşap hoparlörler, gramafonlar, taş plaklar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nostalji meraklıları Generaloğlu'nun dükkanında zamanda yolculuğa çıkıyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Okan Akmut

Kurgu: Gizem Yılmaz