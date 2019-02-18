İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi yerleşkesinde iş insanı İbrahim Alimoğlu'nun ve Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott’un desteğiyle kuruldu. Müzede, farklı kültür ve coğrafyalardan yüzlerce müzik aleti sergileniyor.

Aynı zamanda dünyadaki en büyük 10 müzik müzesinden biri olan mekan, başta öğrenciler olmak üzere yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor.

Tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtları alındı

AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Emre Uğur, geçen yıl konservatuvarın müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından yapılan araştırma projesi kapsamında müzedeki tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtlarının alındığını söyledi.

Müze ziyaretçilerinin bunları dinleyebilmesi için karekod uygulaması hazırladıklarını belirten Uğur, "Artık müzemizi ziyarete gelen misafirlerimiz, telefonlarından karekodları okutarak burada sergilenen bütün enstrümanlarımızın seslerini, ayrıca Türkçe ve İngilizce açıklamalarını duyabiliyorlar" dedi.

Karekod uygulaması için iki dilde çalışma yapıldı

Bu açıdan müzenin dünyada diğer rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek konuma yükseldiğini söyleyen Uğur, şöyle konuştu:

"Şu anda bu açıdan dünyadaki en nitelikli müzik müzelerinden birine sahibiz. Karekod uygulaması için iki dilde çalışma yapıldı. Türkçe ve İngilizce dil seçeneği hazırlandı. Türkçe kısmını okuttuğunuzda Türkçe açıklamasını ve enstrümanın sesini duyuyorsunuz. İngilizce karekod okutulduğunda bu dile açıklamayı duyabiliyorsunuz. Ayrıca internet sitesinde de bunların hepsinin açıklamaları bulunuyor."

Uğur, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını, yeni projelerle bu ilgiyi daha yukarılara taşımak ve özellikle yurt dışından ziyaretçilere hitap edecek çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

"Yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor"

Proje ekibinden Erdem Özkan, Türkiye'nin en büyük müzik müzesinin üniversitelerinde olduğunu ve Avrupa'da 7. sırada yer aldıklarını anlattı.

"Müzik Müzesi'ni yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor. Müzede bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenmiş bir rehber sistemine sahip olması adına çalışma yapıldı. Bu proje kapsamında tüm enstrümanların görselleri hazırlandı, sesleri kaydedildi. Ayrıca Türkçe ve İngilizce bilgiler eklendi. Müzemiz şu anda çok kapsamlı bir rehber sistemine sahip. Misafirler tarafından da çok beğenilen bir sistem. Müzeyi ziyaret edenler buradaki tüm eserler hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor."

Kaynak: AA