Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, TRT 1'in izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit dizilerini yakından takip ediyor.
Özil, dizilere olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösteriyor.
Futbol dünyasının Türk yıldızı Mesut Özil "Diriliş Ertuğrul" setimizi ziyaret etti. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Mesut kardeşimi film platomuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.@MesutOzil1088 pic.twitter.com/JThntvVuZR— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 17 Şubat 2019
Diriliş Ertuğrul setine ziyarette bulunan Özil yaptığı paylaşımda, "Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta yaptığı Abdülhamit paylaşımı sonrası Abdülhamit'i canlandıran Bülent İnal, Mesut Özil'i dizi setine davet etmişti.
Kaynak: TRT Haber