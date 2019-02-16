Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluğu öğrenmek isteyen Endonezyalılar, tarihi değere sahip bu geleneksel sporları yaygınlaştırarak yeni nesle aktarmanın yanı sıra iki ülke halkı arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlıyorlar.

Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, Endonezya'dan gelen davet üzerine bu ülkeye ders veriyor.

Erkekoğlu, Endonezya Atlı Okçuluk Birliği (KPBI) aracılığıyla Padang bölgesinde 36 kişiyle yaptıkları eğitimlerde, okçuluk, kılıç ve mızrak kullanma teknikleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Okçuluk ve atlı okçuluk aynı kültürden gelen spor"

Erkekoğlu, ''Geleneksel Türk sporu ve savaş sanatlarına karşı giderek artan bir ilgi var. Yaptığımız talimlerde çok yetenekli insanlar olduğunu gördüm. Yapamaz dediğim kişilerin bile çabucak kavradığını gördüm" dedi.

Endonezyalıların bugüne kadar okçulukta bir sistem oturtamadıklarını fark ettiğine dikkat çeken Ertan Erkekoğlu, şöyle konuştu:

''Yaylı okçulukta 3-4 yıllık deneyimleri varmış ancak atlı okçulukta yeniler ve bu zamana kadar eğlencesine yapmışlar. Vermiş olduğum eğitimlerde kural ve yönetmelikler üzerinden bir müsabaka hazırladım. Başka grubun da atlı okçuluk üzerine çalışmaları olduğunu öğrendim. Okçuluk ve atlı okçuluk aynı kültürden gelen sporlar. İkisinin aynı çatı altında toplanabileceği bir federasyon kurulması önerisinde bulundum. Aynı federasyon altında yönetmelik ve kuralların hazırlanması yapılabilir. Müsabaka formatı hazırlanır ve bundan sonra sistematik ve düzenli bir şekilde devam eder.''

''Türk tarihinde atlı okçuluğun çok önemli bir yeri var''

Atlı okçuluk çalışmalarına 2014'te çok az sayıda kişi ile başladıklarını ifade eden KPBI Başkanı Alda Frisia Amtha da tarihe olan ilgileriyle bu işe giriştiklerini ve şu anda 500 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Amtha, "Endonezya'da atlı Türk okçuluğuna karşı artan ilgiyle iki ülke halkının daha da yakınlaşmasını umuyoruz" dedi.

Uluslararası müsabaka yapılması planlanıyor

Endonezya'da kasımda uluslararası bir müsabaka hazırlamayı düşündüklerini söyleyen KPBI Komisyon Başkanı Irvan Setiawan Mappaseng ise bu sporların teşviki ve yeni nesle aktarılmasının yanı sıra faal olarak yayılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mappaseng ayrıca geçen yıl Okçular Vakfının düzenlediği Fetih Kupası'nda geleneksel kategoride üçüncülük kazandıklarını da söyledi.

Kaynak: AA