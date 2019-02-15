"Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 17 Mart'a kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri, Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuş 34 film, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Filmler, "Eskimeyen Yeşilçam Filmleri" temasıyla cuma günleri 19.00 - 21.00, cumartesi günleri 16.30 -19.00, pazar günleri ise 13.00 - 16.30 ve 19.00'da izlenebilecek.

Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Lüküs Hayat, Gülen Gözler

Komediden drama, maceradan duygusala 34 filmin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri"ni, öğrenci, öğretmen, engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, asker, polis, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz olarak izleyebilecek.

"Yeşilçam Film Günleri"nde gösterilecek filmler şöyle:

-16 Şubat Cumartesi: "Süt Kardeşler", "Senede Bir Gün"

-17 Şubat Pazar: "Hababam Sınıfı", "Namuslu", "Lüküs Hayat"

-22 Şubat Cuma: "Gelin", "Dönüş"

-23 Şubat Cumartesi: "Tosunpaşa", "Taçsız Kral"

-24 Şubat Pazar: "İbo ile Güllüşah", "Ah Güzel Hayat", "Baba Kartal"

-1 Mart Cuma: "Düğün", "Züğürt Ağa"

-2 Mart Cumartesi: "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Yoksul"

-3 Mart Pazar: "Garip", "Birleşen Yollar", "Çeşme"

-8 Mart Cuma: "Diyet", "Hababam Sınıfı Tatilde"

-9 Mart Cumartesi: "Hanım", "Korkusuz Korkak"

-10 Mart Pazar: "Ayşecik'le Ömercik", "Gülen Gözler", "Küçük Hanımefendi"

-15 Mart Cuma: "Ölümsüz Karanfiller", "Kelebekler Sonsuza Uçar"

-16 Mart Cumartesi: "Bizim Aile", "Gözleri Ömre Bedel"

-17 Mart Pazar: "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "100 Numaralı Adam", "Hep O Şarkı"

Kaynak: AA