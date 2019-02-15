Her sabah düzenli olarak arabası ile yollara düşüyor Taif Ceyhan. Aşçılık, ahşap oymacılığı, bahçecilik, hijyen gibi kurslara da giderek "öğrenmenin yaşı yok" dedirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören Taif Ceyhan, 80 yaşında ve Ankara'da yaşıyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığında memurken özel bir iş yeri açtığını anlatan Ceyhan, 18 yaşından beri hem okula gittiğini hem de çalıştığını söyledi.

"Kursları çok seviyorum. Bahçıvanlık, aşçılık, aşçı öğreticiliği, ahşap oymacılığı, hijyen kurslarını bitirdim daha önce. Ayrıca koleksiyon meraklısıyım. 1960'dan bugüne kadar biriktirdiğim para, pul, anahtarlık koleksiyonum var."

Yaptıklarını çocuklarına bayramlarda hediye ediyor

Sınıfının en yaşlı öğrencisi olarak cam sanatı kursuna başladığını belirten Ceyhan, çoğu akranının zamanının büyük bölümünü evinde geçirdiğini, kendisinin ise her sabah yollara düştüğünü söyledi.

Ceyhan, gençlere örnek yaşamı hakkında şunları anlattı:

"Yılın 3 ayı yazlıkta, 3 ayı bahçede, geri kalan zaman da kurslar ile geçiyor. Cam kursuna maddi bir şey kazanmak için değil yaptıklarımı arkadaşlarıma, dostlarıma armağan etmek için başladım. Yaptıklarımı çocuklara bayramlarda armağan ediyorum, mutlu oluyorum. Böylece vaktimi de boş geçirmemiş, değerlendirmiş oluyorum. Cumartesi-pazar günleri hep toprak ile uğraşırım, bahçıvanlık kursunda öğrendiklerimi orada tatbik etmeye çalışırım. Bahçede aşılama yapabiliyorum, ihtiyacım olan domatesi, biberi ve sebzeleri yetiştiriyorum. Meyve ağaçlarım var. Dostlarıma bu ağaçlardan meyve veriyorum."

"Yapabildikçe mutlu oluyorum"

Taif Ceyhan, cam sanatı ile uğraşarak dinlendiğini vurgulayarak, "Yapabildikçe mutlu oluyorum. Öğretmenimiz, tüm bildiklerini bize aktarmaya çalışıyor. Kursa seve seve geliyorum" dedi.

Ceyhan, Milli Eğitim Bakanlığının açtığı ücretsiz kursları da şöyle anlattı:

"Gençliğimizde böyle kurslar yoktu. Ancak akşamları lisan kurslarına gidebilirdik. Şimdi ise gençlerin de yaşlıların da vakitlerini değerlendirebilecekleri imkanlar var. Nazar boncuğu, çiçek, hayvan figürleri ile anahtarlık yapıyorum. Misafirlerime bunları hediye ediyorum."

Kaynak: AA