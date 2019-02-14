Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki konusunu ekonomi ve zanaat olarak belirledi.

74 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın sanatçı, 9 bin fotoğrafla yarışmaya katıldı. Fotoğraflar titizlikle incelendi. 14 fotoğraf, ödül aldı. 60'ı ise sergilenmeye layık görüldü.

Birincilik ödülü "Yaşam ve Geçim" konulu fotoğrafı çeken Hindistanlı Fotoğraf Sanatçısı Abhijit Banerjee'ye verildi. İkincilik ödülü ise "Alem" isimli fotoğrafla Haşim Kandilcioğlu'na, üçüncülük ödülü de "Semerci" isimli fotoğrafla Hakan Çöplü'ye gitti.

Ekonomi ve zanaatı anlattılar

Fotoğraflarda yurt içinde ve yurt dışında yer alan el sanatları, unutulmaya yüz tutan zanaatlar anlatıldı.

İkinci Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, 27 Şubat'a kadar Ankara'da ziyaret edilebilecek.

Merkez Bankası fotoğraf sergisinin yanı sıra farklı etkinlikler de düzenleyecek.

16 Şubat Cumartesi günü Profesör Öcal Oğuz, el sanatları ve geleceğin ustaları konulu panelle zanaatların önemini anlatacak.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Fatih Acar

Kurgu: Dilara Aktaş