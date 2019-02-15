Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü nedeniyle "kitabınıpaylaş" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır.



Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum.



Sevgili Bakanım @ziyaselcuk siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz?#kitabınıpaylaş pic.twitter.com/XVu1oJfIwi — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 14 Şubat 2019

Bakan Kasapoğlu, "Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk'a "Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz? sorusunu yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da "Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı galiba. Paylaşımınız için çok teşekkürler. Ben Refik Halit okuyorum" yanıtıyla paylaşım yaptı.

Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketleyerek okuduğu kitabı merak ettiğini paylaştı.

Bunun üzerine Bakan Ersoy, Selçuk'un tweetini yanıtlayarak, "İnsanlardan imparatorluklara nice öykünün şahidi topraklarımızın verdiği ilhamla okumak hep daha güzel. Bu vesileyle ön sözünü yazdığım "Ekrem Hakkı Ayverdi" eserimizi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımını ilgiyle beklediğini belirtti.

Kıymetli Bakanım,



İnsanlardan imparatorluklara nice öykünün şahidi topraklarımızın verdiği ilhamla okumak hep daha güzel.



Bu vesileyle ön sözünü yazdığım "Ekrem Hakkı Ayverdi" eserimizi paylaşıyorum. @BeratAlbayrak Bakanımın paylaşımını ilgiyle bekliyorum.#kitabınıpaylaş pic.twitter.com/NIZp9EfHjF — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) February 15, 2019

Kaynak: AA