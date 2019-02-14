Şehirde 1948 yılında açılan Hatay Arkeoloji Müzesi ihtiyacı karşılayamaz hale gelince, 2011'de yeni bir müze kurulması kararlaştırıldı. Sonra da 54 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışması başlatıldı.

Zengin koleksiyonun daha iyi sergilenmesi amacıyla kurulan yeni müze, sosyal tesisler de dahil toplam 32 bin metrekare kapalı alana sahip. Müze, çağdaş müzecilik anlayışının tüm gereklilikleriyle donatılarak 2014 yılında hizmete açıldı.

Ziyaretçiler tarihte yolculuk yapıyor

7 bin 145 metrekarelik alanda eserlerin sergilendiği müze, yapımında sona yaklaşılan ikinci etap teşhir salonlarının açılmasıyla 10 bin 700 metrekareye ulaşacak.

Müzenin müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı, birbirinden değerli ve ünik eserleriyle adından söz ettiren müzenin, yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Müzede, kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve her döneme ait izler taşıyan eserlerin sergilendiğini belirten Yastı, müzeye gelen ziyaretçilerin adeta tarihte yolculuk yaptığını vurguladı.

Yastı, kısa süre içerisinde açılışı yapılacak ikinci etabın hizmete girmesiyle daha fazla eserin sergilenebileceğini anlattı. Bu bölümün de toplam 3 bin 555 metrekare sergi alanına sahip olacağından bahsetti.

Sikkeler, mozaikler ve çeşitli objeler

İkinci etapta yer alacak yeni teşhir salonlarının yakın zamanda açılışının yapılacağını anlatan Yastı, şöyle konuştu:

"İkinci etap çalışmalarımız son aşamaya geldi. Gece gündüz özveriyle çalışıyoruz. Ülkemize, milletimize ve dünyaya güzel eserler sergilemek için ikinci etabın açılışını heyecanla bekliyoruz. Bu etapta sikke salonları, mozaikler ve çeşitli objeler sergilenecek."

Yastı, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, dünyada çok nitelikli ve zengin sikke koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni etapta yer alacak sikke salonunda Antik Yunan'dan Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar altın, gümüş ve bronz bin 11 sikkenin sergileneceğini söyledi.

"Gerçekten görmeye değer bir müze"

Salonun Antakya'nın tarihteki ticari hayatını ve zenginliğini göstereceğinden bahseden Yastı, şunları anlattı:

"Bu sikkeler çok önemli. Dünyada en zengin sikke koleksiyonuna sahip müzelerden biriyiz. Bu konuda da iddialıyız. Tarihte Antakya'nın ne kadar zengin, ne kadar görkemli olduğunu da bize gösteriyor. Hem ticari hem ekonomik anlamda. Hatay her açıdan, her dönemde çok önemli bir konuma sahip. Hem kutsal yollara giden güzergah üzerinde hem ticaret merkezi konumunda. O anlamda sikke koleksiyonumuz Antakya'nın zenginliğini herkese gösterecek."

Yastı, sikke koleksiyonunun sergileneceği salonun son teknolojik donanımlarla dizayn edildiğini belirtti.

İkinci etabın hizmete açılmasıyla ziyaretçi sayısında da artış beklendiğini aktaran Yastı, "Hatay'a ve müzemize herkesin gelmesini istiyoruz. Gerçekten görmeye değer bir müze" dedi.

Kaynak: AA