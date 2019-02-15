Piyanist Gülsin Onay, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sahne alıyor.

Büyük bestecilerden müzikseverlere miras kalan olağanüstü eserlerin bazılarının 300, bazılarının 400, kimisinin ise 10 senelik bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Onay, bu geçmişin tarih boyunca insanlığın yakın dostunun müzik olmasının işareti olduğunu söyledi.

Onay, CSO ile konser vermekten ve bu orkestranın solisti olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konserde,19. yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendireceğini vurgulayan Onay, bu eseri CSO'nun özellikle istediğinden bahsetti.

Sade dilde bir eser: Requiem

CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengin Gökmen, uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Gülsin Onay ile aynı sahneyi paylaşacakları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

"Gülsin Onay'ın orkestramızla birlikteliği çok uzun yıllara dayanıyor. Bu bakımdan orkestra her zaman Gülsin Onay ile çalmaktan mutluluk duymuştur. Benimse kendisiyle özel dostluğum var. Birçok orkestra ve birçok konserde olağanüstü güzel seslendirişlerimiz anılarımın en güzel sayfalarını süslüyor. Bu akşam o günlerden biri olacak."

Konserin birinci bölümünde Gülsin Onay'ın eser seslendireceğini, ikinci bölümde ise Gabriel Faure'nin CSO'da ilk kez seslendirilecek "Requiem" eserini sunacaklarını belirten Gökmen, şöyle konuştu:

"Bu çok ünlü bir eser. Fransız bestecisi Gabriel Faure, 19 yüzyıl sonlarında yaşadı. Çok sade, dingin ve basit elementlerle müzik yapmayı kendine ilke edinmiş bir besteci. Fransa'da Alman romantizmine, müzikte son derece fazla armoni yoğunluğuna ve orkestraların büyüklüğüne karşı orkestraları küçülterek yalın, sade bir dille izleyiciye seslenme çabasını görüyoruz bu eserde."

Koro ve orkestra bir arada

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun da ağırlıklı olarak görev alacağını belirten Gökmen, "Koronun başarının arkasında şefleri Burak Onur Erdem, piyanist Filiz Balkız ve eğitmenleri yer alıyor. İzleyiciler, başarılı bir seslendirme dinleyecekler" dedi.

Konserde, Requiem eserinin solo partilerini Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ve bariton Arda Aktar yorumlayacak.

Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da bu büyük koro eserine ses verecek.

Kaynak: AA