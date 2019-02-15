Eskişehirli 62 yaşındaki Ahmet Şen, 12 yaşında Beyaz Altın köyünde bir atölyede başladı mesleğine.

Daha sonra da kendi lüle taşı atölyesini açan Şen, yarım asırdır sanatını sürdürüyor.

Konya'da geleneksel el sanatlarının sergilendiği fuara katılan Şen, çırak olarak başladığı lüle taşı işlemeciliğini yıllardır devam ettirmesini mesleğine olan sevgisi ve ilgisine bağladığını söyledi.

Hem Türkiye'yi hem sanatını tanıttı

Ahmet usta, zevk alarak yaptığı bu işten büyük paralar kazanmadığını ancak ailesinin geçimini sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakir bir ailenin çocuğuydum. Yazları okul tatil olduğunda köyümüzün yakınındaki Beyaz Altın köyünde lüle taşı atölyesinde çalışarak harçlığımı çıkarmaya başladım. Atölyelerin olduğu yere sabah erkenden 5 kilometre yürüyerek gidiyordum. Köyde yapacağım hiçbir iş yoktu. Köyde kalıp ya hamallık gibi bir iş yapacaktık ya da bir şeyler öğrenecektik. Ben de bu işi yapmayı seçtim."

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı da olduğunu vurgulayan Şen, "Kültür Bakanlığımız sayesinde Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Rusya, Kırgızistan, Çin gibi birçok ülkeye davet üzerine giderek hem Türkiye'yi hem de sanatımı tanıttım. Gittiğim ülkelerde insanlar çok ilgi gösterdi. Böyle bir taş işlemeciliğini ilk kez görüyorlardı" dedi.

Bilezik, kolye gibi takı ürünleri, kalem, satranç takımı...

Şen, Türkiye'de lüle taşından yapılan ürünlere ilginin fazla olduğunu fakat hala yurt dışında yeterince tanıtılmadığını anlattı.

"Bu sanatı yeterince tanıtamamışız. Biz hem tanıtmak hem de geçimimizi sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Lüle taşı nedir diye sorsan, çoğu kişi bilmiyor. 'Beyaz altın', 'deniz köpüğü' ve 'Eskişehir taşı' da denir. Lüle taşından birçok figür yapmak mümkün. Bu taş o kadar güzel ki ne istersen yapabilirsin, üzerinde çalıştıkça harikalar çıkarabilirsin. Artık o sizin kabiliyetinize kalmış bir şey. Ben daha çok Osmanlı figürleri üzerine çalışıyorum. Lüle taşı tespih, pipo, ağızlık yapımının yanı sıra bilezik, kolye gibi takı ürünleri, kalem, satranç takımı yapımında, ayrıca ilaç, kimya, otomotiv, elektrik ve uzay sanayisinde kullanılıyor."

Sevmeden yapılan hiçbir işte başarılı olunamayacağından bahseden Şen, şunları söyledi:

"Dünyaya yeniden gelme şansım olsa yine bu işi yaparım. Severek yapıyorum ancak ailemde benden başka yapan yok. Gece bile rüyalarıma giriyor bu meslek. Herhangi bir figür aklıma düştüğü zaman onu kafamdan atamıyorum. Gece bile olsa hemen kalkıp atölyeye gidiyor, kafamdaki figürün kaba işçiliğini yapıyorum."

Kaynak: AA