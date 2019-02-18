Bölgenin doğal güzelliklerini görme, spor yapma, fotoğraf çekme...

Fotoğraf ve doğa tutkunları, Konya'nın Seydişehir ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda bu imkanları buluyor.

Ziyaretçiler, araçlarını Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun kenarında bırakıyor ve kar kalınlığı 2 metreyi bulan yaylaya ulaşmak için 3 saatlik zorlu bir tırmanış yapıyor.

"Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey"

Yaylaya ulaşan fotoğraf ve doğa tutkunları, karda kaybolan evler ve çeşmelerin kartpostallık fotoğraflarını çekiyor.

Fotoğraf tutkunu Turgut Karabacak, Karakışla Yaylası'nın doğaseverlerin gözdesi olduğunu söyledi.

Kış aylarında karı, ilkbaharda ve sonbaharda çiğdemleri, çiçekleri çekmeye geldiklerini belirten Karabacak, "Hafta sonları spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Zorlu hava şartlarına rağmen zorlu bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdikten sonra yaylaya ulaşıyoruz. Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey" dedi.

Kaynak: AA