"Engelsiz Kocaeli Taksi"...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği bir proje. Tekerlekli sandalye kullanan bireyleri sağlık merkezlerine, eğitim ve resmi kurumlara ücretsiz götürüyor.

İçi özel dizayn edilen 3'ü minibüs, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 5 engelsiz taksi, kentte yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor.

Engelli bireylerin bir gün önceden telefonla arayarak randevu aldığı taksiler, belirlenen saatte vatandaşları evinden alarak gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Araçlarda bulunan kaldıraç sistemleriyle engelli bireyler, zorlanmadan bulundukları yerden alınıyor. Engelli vatandaş için gerekli güvenlik tedbirlerinin bulunduğu taksiler, kilometre sınırı olmadan ücretsiz hizmet sunuyor.

"444 11 41" numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor

Engelsiz Kocaeli Taksi Proje Koordinatörü Mehmet Yavuz, engelsiz taksinin Kocaeli'de yaşayıp tekerlekli sandalye kullanan bireylere hizmet verdiğini söyledi.

Engelli bireylerin bir gün önceden "444 11 41" numaralı çağrı merkezini arayarak randevu aldığını anlatan Yavuz, belirtilen saatte taksinin engelli bireyin evine gittiğini vurguladı.

Yavuz, Kocaeli'nin her ilçesine hizmet verdiklerini, engelli bireyi taksiyle kilometre sınırı olmadan ulaşımını sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Projeyle engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak ve onları, toplumsal fırsatlardan yararlanmaları için destek olmak için taşıyoruz. Bu anlamda sağlık hizmetleri, resmi dairelerdeki işlemleri, sosyal hizmetler, spor ve eğitim faaliyetlerine engelli bireyleri götürüyoruz."

Son model araçlarda kaldıraç sistemi bulunuyor

Engelli bireylerin, projeyle evlerinde durmak zorunda kalmadığını anlatan Yavuz, araçların engellilerin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edildiğini belirtti.

Yavuz, taşıma konusunda kilometre sınırları olmadığından bahsederek, "Engelsiz taksiyle engelli kadar ailesinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Çünkü onlar günlük işlerinden kalmıyorlar. İndi-bindisiyle 4-5 saati bulacak işi, engelsiz taksiyle kısa zamanda yapıyorlar. Ayrıca sosyalleşmelerine fayda sağlıyoruz. Engelsiz taksiyle engellilerin ulaşımının önündeki engeli de kaldırmış olduk" dedi.

Son model araçlarda kaldıraç sistemi bulunduğunu, engellinin araçta tüm güvenliğinin sağlandığını anlatan Yavuz, ailelerin araçları olduğunu ancak engelli bireyi taşıyacak özel sistemleri bulunmadığını belirtti.

Araçların temizliğine dikkat ettiklerini vurgulayan Yavuz, araçların antibakteriyel temizliklerinin periyodik olarak yapıldığını söyledi.

"Hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz"

Kandıra'nın Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki bedensel engelli Yasemin'in babası Aydın Hakan, projenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Kızının bebekken havale geçirmesi sonucu engelli olduğunu anlatan Hakan, şunları söyledi:

"Kızım yürüyemiyor, oturamıyor, az konuşabiliyor. Eğitime gideceğimiz zaman veya başka bir işimiz olduğunda köyden arayıp randevu alıyoruz. Geliyorlar, bizi gitmek istediğimiz yere götürüyorlar. Güzel bir hizmet. Taksi olduğu için eğitime veya hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz."

Kaynak: AA