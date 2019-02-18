Trabzonlu makas ustası Gökhan Türkmen, öyle bir araç yaptı ki "böylesi ancak Karadeniz'de olur" dedirtti.

1977 model otomobilin altına paletler yerleştirerek, düşük maliyetli bir kar aracı üretmeyi başardı.

Tüm aksamı kendisi tasarlayan usta, aracını kar üzerinde başarıyla test etti.

Akçaabatlı usta, aracı üretmeye başladığında çevresindeki pek çok kişi yapamayacağını söylemiş.

Ancak bin 400 rakımlı yaylada test edilen araç, geçer not almayı başardı. "Eleştiren bayağı oldu diyen" Türkmen, uğraşarak güzel bir iş ortaya çıkardığını söyledi.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: Şeyda Şahin