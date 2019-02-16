Yaşam
Minik Simay üşüyen kediyi hırkasıyla ısıttı
16 Şubat 2019 Cumartesi 21:19 - Son Güncelleme 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:25
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.
Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı. Kediyi hırkasına sarıp soğuktan koruyan kız çocuğu, kediyi bir süre sevdi. Küçük Simay'ın örnek davranışı sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: İHA
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