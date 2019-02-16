Zamanında yoksulluk nedeniyle gelinlik ve damatlık giyemeyen çiftler için yakınları ve belediye seferber oldu.

50 yıl sonra damatlık ve gelinlik giyen çiftler birlikte mutluluk pozu verdi.

Yaşadıkları köyden alınarak ilçe merkezine getirilen çiftler, hazırlandıktan sonra fotoğraf çektirdi.

Yarım asrı bulan evliliklerinde ilk kez düğün fotoğrafı çektiren çiftler, büyük mutluluk yaşadı.

Çiftlerden biri, "Gelinlik ile yeni baharı yaşattıkları için çok teşekkür ederim. Bizim yaşadıklarımızı gençler hiç yaşamadı. Neden saygı yok, sevgi yok. Biz her şeye katlandık ve bu seviyeye geldik" dedi.

Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyen çiftlerin fotoğraflarından bir de sergi açıldı.

Kaynak: TRT Haber