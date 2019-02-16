Devletin koruyucu gölgesinde büyüyen Ayşe Atam, Atatürk Üniversitesi’nden Müzik Öğretmeni olarak mezun oldu. Atam, okulunun bitmesine rağmen o yurtlardan kopmadı. Erzurum’daki Sevgi Evleri’nde kalan miniklerle tecrübelerini paylaşan Atam, “Onlar anlamaya çalışıyorum, özel bir gayret göstermiyorum. Çünkü biliyorum. Ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar. O anlamda yönlendirmeye çalışıyorum.” dedi.

Atam, “Bir çocuğa dokunamazsan eğer keşfedemezsen neye karşı bir ilgisinin olduğunu o çocuk arada kaynayıp gidiyor." ifadelerini kullandı.

Seslendirdiği türküye Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti

Ayşe Atam'ın ataması Külliye'deki kura töreni ile yapıldı. Törenin sonunda seslendirdiği türküye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşlik etti.

Atam, “Çok güzel bir duyguydu, çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza, bana burada bu fırsatı veren kişilere, büyüklerime.” dedi.

“Biz onların ellerinden tutmalıyız, dokunmalıyız”

"Biz başardık sıra sizde" diyen Ayşe öğretmen, koruma altındaki çocukların başarılı olmasını istiyor.

Ayşe öğretmen, şunları söyledi:

“Bizleri kötü tanıtıyorlar, işte hep başarısız, şiddet, kötü yanlarını, hepimiz insanız. Bu dışarıda da oluyor. Amacımız onlara bir rol modeli olmak, bir örnek olmak. Biz onların ellerinden tutmalıyız, dokunmalıyız. Çünkü bizler de o şekilde geldik buralara yani. Başarılıysak bunun tek sebebi odur.”

“Orada yetişen kardeşlerime bu sporu sevdirmek istiyorum”

Yetiştirme yurtlarından hayata atılan gençlerden biri de Ahmet Karabacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen Karabacak, kendisini halter sporunda geliştirdi ve dereceler elde etti.

Karabacak başarısını yurt dışına da taşımayı hedefliyor. Yıldızlarda 50 kilogramda dereceler aldığını belirten Karabacak, “50 kilogramda Türkiye ikincisi oldum Maraş'ta. Oradan milli takım kampına girdim. Peru'da dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım, dünya dokuzuncusu oldum." dedi.

Ahmet Karabacak 2 yaşından itibaren devlet korumasında. Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıfta. O da tecrübelerini gençlerle paylaşıyor. İkinci kademe antrenörlük belgesini aldığını ifade eden Karabacak, “Bundan sonra artık kardeşlerime, orada yetişen kardeşlerime Allah izin verirse bu sporu sevdirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Muhammed Ali Civelek