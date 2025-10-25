TRT 1'in yeni dizisi 'Taşacak Bu Deniz' reytinglerde zirveye yerleşti

TRT 1'in yeni sezon yapımı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi Karadeniz'in nefes kesen manzaralarına taşıyan çarpıcı bir drama. Taşacak Bu Deniz, Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın tutkuluancak bir o kadar da karmaşık aşk ve intikam öyküsünü merkezine alıyor. Bu yasak ilişki, iki köklü ailenin derin geçmişe uzanan ve çözülmeyi bekleyen köklü düşmanlığıyla kesişerek büyük bir girdaba dönüşüyor. Taşacak Bu Deniz her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Güçlü anlatımı ve etkileyici müzikleriyle sezonun dikkat çeken projeleri arasında yerini aldı. TRT 1'in yeni yapımı "Taşacak Bu Deniz" reyting listelerinde zirveye yerleşti.

Dizinin üçüncü bölümü AB grubunda birinci sıraya yerleşti

24 Ekim Cuma akşamı yayınlanan dizinin üçüncü bölümü de güçlü bir performans sergiledi. Dizi; Total, AB ve ABC gruplarında birinci olarak ilk sıraya yerleşti. "Taşacak Bu Deniz" sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. İzleyici yorumları, diziye duyulan ilgiyi gözler önüne seriyor.

TRT 1'in yeni dizisi, Karadeniz'in sert doğasında kök salmış iki ailenin geçmişten gelen hesaplaşmasını ve o hesaplaşmanın ortasında filizlenen aşkı konu alıyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı yapım; güçlü kadrosu, etkileyici görselliği ve senaryosuyla dikkati çekiyor. Dizi, izleyicileri her hafta Karadeniz'in eşsiz atmosferi ve coğrafyasıyla buluşturuyor.

Taşacak Bu Deniz oyuncularıarasında Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Onur Dilber, Erdem Şanlı Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin bulunuyor.

Taşacak Bu Deniz, deneyimli ve genç isimlerin bir araya gelmesiyle güçlü bir kadro sunuyor. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı asi ve lider ruhlu Adil Koçari ile Deniz Baysal'ın hayat verdiği, fırtınalı aşkının bedelini ödeyen, ayakta dimdik duran Esme Furtuna, hikâyenin duygusal yükünü taşıyor. Burak Yörük'ün canlandırdığı savaşçı ve şifacı Karadeniz delikanlısı Oruç Furtuna ve iki düşman ailenin ortasına düşen gizemli Yunan Doktor Eleni (Ava Yaman) kilit roller üstleniyor.

Ulaş Tuna Aslantepe (Adil Koçari)

Adil, hem asi hem lider bir karakter. İçinde hâlâ 17 yaşındaki âşık delikanlıyı taşır. Fırtınalarla yarışan tutkusu ve ailesine olan bağlılığı, izleyiciyi etkilemeyi başarıyor.

Deniz Baysal (Esme Furtuna)

Esme, duygusal dirayeti ve dimdik duruşuyla öne çıkar. Hem aşk hem intikam mücadelesi içinde yer alan karakter, Karadeniz’in sert doğasıyla uyumlu bir güç sergiler.

Burak Yörük (Oruç Furtuna)

Tam bir Karadeniz delikanlısı olan Oruç, hem savaşçı hem şifacıdır. Furtuna Köyü’nün oğludur ve aile bağlarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Ava Yaman (Eleni)

İki düşman aile arasına düşen Eleni, kurtarıcı ve gizemli bir figürdür. Duruşunun altında kırık bir kalp ve şefkat bekleyen bir ruh yatar.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)

Ailesi için her şeyi göze alan Zarife, dışarıya karşı acımasızdır. Onun güçlü duruşu dizideki dramatik tansiyonu artırır.

Aytek Şayan (Şerif)

Hayatı bir satranç tahtası gibi gören Şerif, kazanan olmak için yalan, tehdit veya dostluğu kullanmaktan çekinmez.

Onur Dilber (Gezep)

Koçari’lerden Gezep, tam bir delifişek. Öfkesiyle dikkat çeker ve çoğu zaman başına dert açar.

Erdem Şanlı (İso)

İso, amcası Şerif’in iyi yönlerini taşıyan genç bir karakterdir. Karadeniz ruhunu yansıtan enerjisiyle öne çıkar.

Burcu Cavrar (Hicran)

Hicran hemşire, yalnızlıktan nefret etmesine rağmen çoğu zaman yapayalnızdır. Zarife onun tek ailesidir.

Hande Nur Tekin (Sevcan)

Esme’nin kardeşi Sevcan, başarılı olmak ister ancak kısa yoldan kazanç peşindedir.

"Taşacak Bu Deniz" yeni bölümleriyle her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.