Taşacak Bu Deniz hikayesiyle büyük beğeni topladı

TRT 1'in merakla beklenen yeni sezon yapımı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi Karadeniz'in nefes kesen manzaralarına taşıyan çarpıcı bir drama. Taşacak Bu Deniz, Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın tutkuluancak bir o kadar da karmaşık aşk ve intikam öyküsünü merkezine alıyor. Bu yasak ilişki, iki köklü ailenin derin geçmişe uzanan ve çözülmeyi bekleyen köklü düşmanlığıyla kesişerek büyük bir girdaba dönüşüyor. Taşacak Bu Deniz her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Taşacak Bu Deniz konusu ile izleyiciyi ekrana kilitledi

Taşacak Bu Denizkonusu ile izleyenleri etkilemeyi başardı. Dizi, Karadeniz'in hırçın doğasında kök salmış, düşman Furtunalı ve Koçari ailelerinin kan davasını ve bu kan davasının ortasındaki imkânsız bir aşkı fırtınalı bir dille anlatıyor. Nesillerdir süren bu husumetin ortasında, ailelerin çocukları Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın geçmişte yarım kalmış tutkulu sevdası yeniden canlanır. Ancak bu kavuşma çabası, trajik bir hesaplaşmaya evrilir: Esme'nin Adil'i vurması, tüm olay örgüsünü beklenmedik bir dönemece sokar.

Tam bu anda, büyük bir sırrı çözmek için Trabzon'a gelen Yunan Doktor Eleni'nin Adil'in yaşamını kurtarması, iki düşman ailenin yazgısını kökten değiştirir. Eleni'nin kasabaya ayak basması, hem geçmişin saklı sırlarını gün yüzüne çıkaracak hem de Adil ile Esme'nin hayatındaki tüm dengeleri altüst edecektir. Aşkın, intikamın ve hayatta kalma savaşının iç içe geçtiği bu sürükleyici dram, güçlü duygusal derinliği ve soluk kesen anlatımıyla izleyicinin ilgisini çekiyor.

Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in eşsiz doğasını ekrana getiriyor

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, hikâyenin yoğun atmosferine tam olarak uyum sağlayacak şekilde, Trabzon'un nefes kesen doğa manzaraları arasında yapılıyor. Furtunalı ve Koçari ailelerinin kan davası ile imkânsız aşkını işleyen bu yapım, Karadeniz'in hem otantik hem de zorlu coğrafyasında hayat buluyor. Bölgenin kendine has kültürel dokusu ve hırçın tabiatı, dizinin dramatik kurgusuna eşsiz ve derin bir fon oluşturuyor.

Çekimleri Trabzon'da gerçekleştirilen Taşacak Bu Deniz’in senaryosu, duygu yüklü hikayeleriyle tanınan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleminden çıkıyor. Karadeniz'in hırçın doğasında geçen, kan davası ve imkânsız bir aşk hikayesini anlatan Taşacak Bu Deniz, güçlü teknik ekibiyle de öne çıkıyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmenliğini ise usta isim Çağrı Bayrak üstleniyor.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları izleyiciden tam not aldı

Taşacak Bu Deniz oyuncularıarasında Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Onur Dilber, Erdem Şanlı Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin bulunuyor.

Taşacak Bu Deniz, deneyimli ve genç isimlerin bir araya gelmesiyle güçlü bir kadro sunuyor. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı asi ve lider ruhlu Adil Koçari ile Deniz Baysal'ın hayat verdiği, fırtınalı aşkının bedelini ödeyen, ayakta dimdik duran Esme Furtuna, hikâyenin duygusal yükünü taşıyor. Burak Yörük'ün canlandırdığı savaşçı ve şifacı Karadeniz delikanlısı Oruç Furtuna ve iki düşman ailenin ortasına düşen gizemli Yunan Doktor Eleni (Ava Yaman) kilit roller üstleniyor.

Ulaş Tuna Aslantepe (Adil Koçari)

Adil, hem asi hem lider bir karakter. İçinde hâlâ 17 yaşındaki âşık delikanlıyı taşır. Fırtınalarla yarışan tutkusu ve ailesine olan bağlılığı, izleyiciyi etkilemeyi başarıyor.

Deniz Baysal (Esme Furtuna)

Esme, duygusal dirayeti ve dimdik duruşuyla öne çıkar. Hem aşk hem intikam mücadelesi içinde yer alan karakter, Karadeniz’in sert doğasıyla uyumlu bir güç sergiler.

Burak Yörük (Oruç Furtuna)

Tam bir Karadeniz delikanlısı olan Oruç, hem savaşçı hem şifacıdır. Furtuna Köyü’nün oğludur ve aile bağlarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Ava Yaman (Eleni)

İki düşman aile arasına düşen Eleni, kurtarıcı ve gizemli bir figürdür. Duruşunun altında kırık bir kalp ve şefkat bekleyen bir ruh yatar.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)

Ailesi için her şeyi göze alan Zarife, dışarıya karşı acımasızdır. Onun güçlü duruşu dizideki dramatik tansiyonu artırır.

Aytek Şayan (Şerif)

Hayatı bir satranç tahtası gibi gören Şerif, kazanan olmak için yalan, tehdit veya dostluğu kullanmaktan çekinmez.

Onur Dilber (Gezep)

Koçari’lerden Gezep, tam bir delifişek. Öfkesiyle dikkat çeker ve çoğu zaman başına dert açar.

Erdem Şanlı (İso)

İso, amcası Şerif’in iyi yönlerini taşıyan genç bir karakterdir. Karadeniz ruhunu yansıtan enerjisiyle öne çıkar.

Burcu Cavrar (Hicran)

Hicran hemşire, yalnızlıktan nefret etmesine rağmen çoğu zaman yapayalnızdır. Zarife onun tek ailesidir.

Hande Nur Tekin (Sevcan)

Esme’nin kardeşi Sevcan, başarılı olmak ister ancak kısa yoldan kazanç peşindedir.