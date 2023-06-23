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Kültür-Sanat
TRT Haber 23.06.2023 01:35

TRT 1'in yeni dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' izleyiciyle buluştu

TRT 1'in yeni dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz” ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin oyuncuları, heyecanını TRT Haber ile paylaştı. Rollerini, set ortamını ve hikayeyi anlattı.

TRT 1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" başladı. Dizi, eğlenceli hikayesi ve dinamik kadrosuyla izleyiciyi her perşembe ekran başına kilitleyecek.

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor. 

Oyuncular, İstanbul'daki sette yeni diziyi anlattı

Oyuncular, hem set ortamını hem de diziden beklentilerini paylaştı.

Set ortamının ve enerjinin çok iyi olduğunu ifade eden Oyuncu Enes Koçak, "Yani a'dan z'ye herkes pozitif. Bunun işe de yansıyacağını düşünüyorum yani. Biz keyifle çalışıyoruz. İzleyicinin de keyifle izleyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Alize karakterinin günümüz gençlerini çok güzel yansıttığını vurgulayan Oyuncu Eylül Tumbar da "Alize, çok inatçı, kendi kafasına buyruk. Alize her an her şeyi yapabilir, ay şunu yapmaz bence diyorsunuz ve bir sonraki sahnede bakıyoruz ki yapmış diyorsunuz" dedi.

Seyircinin hem eğleneceği hem de duygulanacağı bir iş ortaya koyduklarını ifade eden Oyuncu Hakan Yılmaz, Nurettin karakterini canlandırıyorum ben. Kızın üstüne çok titriyor. Annesinin eksikliğini hissettirmemek için. Biraz böyle önüne her şeyi seviyor. Sonradan bir bakıyor ki aslında bu yanlış. Planlara başlıyor. Baba kız arasındaki o tatlı çatışmayı izleyecek herkes" dedi.

Oyuncu Hivda Zizan Alp de Serap karakterinin biraz zorlayıcı bir insan olduğunu söyleyerek, "Bunun en büyük sebebi ailesine olan düşkünlüğü. Erkek kardeşine özellikle olan düşkünlüğü. Çünkü daha fazla kayıp vermek istemiyor aile içinde diyebilirim. Bir annelik görevi yapıyor aslında kardeşine karşı. Alize de bunu çok güzel burnundan getirecek Serap'ın" diye konuştu.

"TRT benim evim gibi oldu"

TRT'nin artık evi gibi olduğunu söyleyen Oyuncu Berat Yenilmez, "Artık böyle bir bağımız çok kuvvetli oldu. Benim beklentim çok yüksek. Her zaman olduğu gibi TRT bence çok kaliteli, böyle ailenin rahatlıkla izleyebileceği, mutlu izleyeceği, keyif alacağı, mutlu olacağı işler yapıyor. Bu da onlardan birisi olacak" dedi.

Kendi Düşen Ağlamaz, her Perşembe saat 20'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 

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TRT 1'in yeni dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' izleyiciyle buluştu
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