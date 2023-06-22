"Benim Güzel Ailem" TRT 1'de izleyiciyle buluştu

TRT 1 yaz sezonuna iddialı başladı. "Benim Güzel Ailem" dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, Akyol ailesinin sıcacık hikayesini ekranlara taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve nostaljik mahalle atmosferini yansıtan setiyle dikkat çekiyor.

3 kuşağı bir araya getiren TRT 1'in iddialı yapımı, ilk bölüme evin küçük kızının evlilik kararıyla başladı. Aynı zamanda diğer kardeşlerin çıkmazlarını ekrana taşıdı.

Oyuncular, İstanbul'daki sette diziyle ilgili heyecanlarını paylaştı.

Bunun bir aile dizisi olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, "Bu arada ben gene baba oynuyorum. Siz beni hep baba seyretmekten bıktınız herhalde, ama bıkmayın. Sevgi dolu, kızlarını çok seviyor, oğlunu da çok seviyor. Yani klasik bizim Türk aile tipimizdeki bir baba yani" dedi.

"Seyirci çok sevecek"

"Benim Güzel Ailem"'in son dönemde yapılmamış ve özlenen bir aile olduğunu belirten Oyuncu Seray Gözler, "Seyirci çok sevecek diye inanıyoruz. Canan, Rasim'le, yani kocasıyla çocukları arasında kalmış. Dört çocuk, bir gelini, iki damadı ama başına buyruk… Yani Rasim'in yapma dediği şeyi yapıp, bu sebeple çoğu zaman bizi eğlendiren bir anne. Ama evin de kalbi." diye konuştu.

"Yaşayan bir efsaneyle aynı sahneyi paylaşıyorum"

Hem güldüren hem düşündüren "Benim Güzel Ailem" dizisindeki oyuncular usta oyuncularla çalışmaktan da memnuniyetlerini dile getirdi.

Oyuncu Serra Pirinç, "Erdal abi için. Yaşayan bir efsaneyle aynı sahneyi paylaşıyorum. Şu anda Seray abla da benim için aynı şekilde. Herkes çok kıymetli ve onları izleyerek onlardan ne kapabilirim, ona bakıyorum şu anda. Bu benim için çok garip bir his yani." ifadelerini kullandı.

Kadronun olabilecek en keyifli kadro olduğunu vurgulayan Oyuncu Erdem Akakçe, yaz dizisi diye bakmadığını, buna böyle bir maceraya atıldık diye baktığını aktardı.

"Benim Güzel Ailem yaza damgasını vuracak"

Akyol ailesinin üçüncü çocuğu olduğunu söyleyen Aycan Koptur da "Deniz'i oynuyorum. Klinik psikoloğum. Benim Güzel Ailem yaza damgasını vuracak, sizlerle de buluşacağımız için çok heyecanlıyız." dedi.

Oyuncu Meltem Pamirtan da, Derya'nın çok tatlı, çok renkli, çok enerjik, ne yapacağı belli olmayan, sürprizlerle dolu bir karakter olduğunu aktararak, "Derya'ya o kadar heyecanlıyım ki… Ben de dört gözle bölümü bekliyorum" diye konuştu.

Dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yaparken, senaryosu ise Baykut Badem'e ait.

Benim Güzel Ailem her Çarşamba saat 20'de izleyiciyle buluşacak.