"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışı, 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'nın önemli sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosunda, bale ve operayı buluşturan "Troya" ile yapılacak.

Eserin genel sanat direktörlüğünü yürüten Devlet Opera ve Balesinin (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Troya"nın DOB için bu sezonun en heyecan verici eserlerinden birisi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan, yaklaşık 300 kişinin sahne aldığı dev prodüksiyonu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Karahan, "Temsillerimiz muazzam şekilde devam ediyor. İlk 3 temsilde 3 bin kişilik salon kapalı gişeydi. 6 Şubat'taki temsilimizin biletleri yine tükendi" dedi.

Karahan, seyircinin teveccühünün kendilerini hem çok mutlu ettiğini hem de yüreklendirdiğini söyledi.

"Bolşoy'da ilk kez bir Türk eseri sahnelenecek"

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" dolayısıyla iki ülke arasında çeşitli kültürel ilişkilerin kurulacağını dile getiren Karahan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun başkanlığında heyetle Moskova'da konuyla ilgili temaslarda bulunduklarını söyledi.

Karahan, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 8 Nisan akşamı Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde ilk kez bir Türk operası sahnelenecek. 300 kişilik ekiple bir Türk operasını seslendireceğiz. Bizim için bu temsilin değerli bir tarafı daha var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılın açılışını beraber yapacakları öngörülüyor. Bizim için iki kat daha özel olacak. Çok heyecanlıyız. Bolşoy'daki temsilimiz için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor" dedi.

"Troya" nisanda Berlin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un DOB'un bütün prodüksiyon ve festivallerine büyük destek verdiğini, bunun kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Karahan, "Bakanımızın destekleriyle nisan sonunda da Berlin'de Troya'yı seslendireceğiz" diye konuştu.

Sanatın ülkelerin "yumuşak güçleri" olması nedeniyle Türk eserlerinin dünyada seslendirilmesinin değer taşıdığını anlatan Karahan, şunları söyledi:

"Bizim topraklarımızdan çıkan efsaneleri, hikayeleri, çok sesli bir şekilde, yine bizim toprağımızdan çıkan melodilerle harmanladık. Troya, bunun ilk örneklerinden. Troya'da dünyada hiç örneği olmayan bir şey var. Eserde bale ve opera, dünya tarihinde ilk kez bu kadar eşit şekilde sahnede oluyor. Dünyada yapılmamış bir şeyi Türk operası olarak yapmak, Türk sanatçılar olarak kendi imkanlarımızla yapmak bizim için çok değerli. Dünyaya bu şekilde yüzümüzü göstermek çok kıymetli."

İstanbul'da da seyirciyle buluşacak

Büyük beğeni ve takdir toplayan "Troya"yı, yoğun talep üzerine her ay sahnelemeye çalışacaklarını belirten Karahan, "Bu sene eseri, İstanbul Opera Festivali'ne götürüyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da da izleyicilerimiz sonunda Troya ile tanışacak. İki temsil yapacağız, İstanbullu sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA