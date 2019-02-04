Alparslan Türkeş'in harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan evi, TİKA tarafından restore edildi.

Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş'in oğlu Milletvekili Tuğrul Türkeş, çalışmaları yerinde inceledi.

Oktay, evi birlikte gezdiği Türkeş'ten ev ile ilgili bilgiler aldı. Türkeş, Oktay'a, "Burası çöptü, düzeltildi" dedi. Tuğrul Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyon başladı" dedi.

1920'li yıllarına ait tipik bir Kıbrıs evi yapıldığını söyleyen Türkeş, şöyle konuştu:

"Babam burada ortaokula kadar yaşamıştı. Bu yaşına kadar kaldığı evin tipik aynısını yaptık. TİKA bu konuda öncülük etti. Evde babamın bir heykeli olacak. Eski günlerine ait fotoğraflar yer alacak. Burası babama yakışan bir müze olacak."

Türkeş, müzenin Mart ayı içerisinde açılacağını söyledi. Açılışa programı müsait olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılabileceği de belirtildi.

Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933’te Lefkoşa’dan ayrılarak İstanbul’a taşındı.

Kaynak: DHA