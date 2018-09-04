Tarihi Sinop Cezaevi'ni 220 bin kişi ziyaret etti

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde, "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan bir tarihi yapı.

Tarihi cezaevi, Türkiye'de "dark turizmi"nin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Bölgeye en fazla ziyaretçi çeken noktalardan biri

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bölgenin en fazla ziyaretçi çeken turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bayram tatili süresince cezaevinin ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Tosun, kenti ziyaret edenlerin büyük bir bölümünün tarihi cezaevini görmeden kentten ayrılmadıklarını dile getirdi.

Yılın 8 aylık bölümünde tarihi yapıyı 220 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Tosun, 2019 yılı itibarıyla tarihi cezaevinin restore edilmesine yönelik çalışma başlatacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Umuyorum bizim bu çalışmamız tamamlandığında ziyaretçi sayısı daha da artacak. Çünkü yapılacak çalışmayla cezaevi içinde yeni müzeler oluşturulacak. Farklı mekanlar hayata geçirilecek. Tarihi değerlerimizi korumalı ve sahip çıkmalıyız. Hele ki sadece Sinop değil, ülke turizmine önemli katkı sunan böyle tarihi dokuları yaşatmak öncelikli görevlerimiz arasında olmalı."

Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçi ağırlamasını beklediklerinden de bahsetti.

Kaynak: AA