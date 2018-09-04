Farklı güzellikleri bir arada barındıran milli park: Kaçkar Dağları

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik sıcak bölge arasında gösterdiği Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın büyük bölümü Rize Çamlıhemşin'de bulunuyor. Ayrıca Artvin ve Erzurum sınırları içerisinde de yer alan milli park, toplam 51 bin 550 hektar koruma alanına sahip.

Eşsiz güzellikteki doğal yaşam alanları ve bitki örtüsü ile her mevsim ilgi gören milli park, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 284 bin 90 kişiyi ağırladı.

Tuırizm sezonu oldukça verimli geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı ile birlikte 4 milli park ve 29 tabiat parkı bulunduğunu söyledi.

Bu yılın 7 aylık istatistiklerine bakıldığında turizm sezonunun oldukça verimli geçtiğini anlatan Usta, bölgede bundan en büyük payı Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın aldığını belirtti.

Usta, bölge müdürlüğüne bağlı 5 ildeki milli park ve tabiat parklarını, Ocak-Temmuz döneminde 642 bin 874 kişinin ziyaret ettiğini, 7 ayda Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın ziyaretçi sayısının ise 284 bin 90 kişi olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar 2 milyon ziyaretçi bekleniyor

Bölgeyi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 363 bin kişinin ziyaret ettiğinden bahseden Usta, "İlk sırada 82 bin kişiyle Kaçkar Dağları Milli Parkı yer alıyor. Türkiye genelinde 229 tabiat parkı ve 41 milli park içerisinde ziyaretçi sayısı bakımından 9. sırada. Yüksek bir rakam" dedi.

Usta, geçen yıl milli park ve tabiat parklarında 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl da 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayacağız gibi görünüyor. Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kalması ve Ağustos ayı verileri, yıl sonunda 2 milyonu bulacağımızı gösteriyor."

Arap turist sayısı fazla

Yerli turistlerin yanında bölgenin en fazla Arap turistleri ağırladığını vurgulayan Usta, "Arap turist sayısı fazla. Özellikle son zamanlarda Avrupa'dan, Çekya ve diğer ülkelerden turist geliyor. Turizmi çeşitlendirip tüm yıla yayabilirsek herkese hitap edebilirsek turizmden 12 ay pay alabiliriz" dedi.

Usta, bölgeyi koruma kullanma dengesi içerisinde yönetmeye gayret gösterdiklerini aktardı. Ziyaretçilerden de bölgeyi buldukları gibi bırakmalarını istedi.

Kaynak: AA