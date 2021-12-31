Emniyet, Türkiye'nin tarihi mirasına sahip çıkmak adına 2 yıllık özel bir çalışma yaptı. Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olan Anadolu Operasyonu hayata geçirildi.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldı.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Onur Sürücü, hedeflerinin özellikle kültürel miras olan tarihi eserlerin yurt dışına çıkmasına engel olmak ve iadesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tarihi eserleri yapılan kazılardan veya definecilerden elde eden kaçakçılar, köylere giderek sit alanlarının yasa dışı kazılmasına yönelik bölge halkını teşvik etme yöntemini de kullanıyor.

Anadolu Operasyonu 2 yıl süren çalışmanın ardından başladı. Kaçakçıların, Balkanlar üzerinden Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya'ya uzanan bir rota izlediği tespit edildi.

Eserlerin nerede satıldığı, gelirlerinin hangi örgüte aktarıldığı tespit edildi.

4 bini yurt dışından getirilen 24 bini aşkın eser Türkiye kültür varlığına kazandırıldı.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Sinan Kement, Mustafa Tunç