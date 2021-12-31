Gladyatör dövüşlerine sahne olan 10 bin kişilik antik stadyum, konserlere ev sahipliği yapan Odeon...

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti anıtsal yapıları ile dikkat çekiyor. Bulunduğu coğrafyaya ışık tutan tarihi kentin büyük bölümü halen ayakta.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Şükrü Özüdoğru, Kibyra'nın 900 metre ile 1350 metre arası yükseklikte kurulmuş bir teras kenti olduğunu belirterek, "Kazılarımız sonucunda Milattan Önce 300 ile Milattan Sonra 800 arasını rahatlıkla arkeolojik verilerle belgeliyoruz" dedi.

Orkestra bölümünü dünyada eşi benzeri olmayan Medusa mozaiği süslüyor

Gladyatör dövüşlerinin yapıldığı antik stadyum en çok dikkat çeken yapı..

Özüdoğru, gladyatörlerle ilgili çok fazla mezar yazıtı bulunduğunu da söyledi.

Kentte ayrıca Anadolu'nun en büyük çatılı antik yapısı da mevcut.

"Odeon" isimli bu yapı eski çağlarda konser salonu, mahkeme binası ve meclis olarak kullanılmış. Yapının orkestra bölümünü süsleyen yaklaşık 2 bin yıllık dişi canavar figürü Medusa mozaiği de göze çarpıyor.

2022'de ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor

Tarihi kentte en son ortaya çıkarılan eser ise anıtsal bir çeşme oldu.

Kibyra Antik Kenti'nde yuvarlak planlı çeşmenin düzenleme çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı turistler bu tarihi çeşmeyi ve önündeki merdivenli yolu ziyaret etme fırsatı yakalayacak.

Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentin, gelecek sezon ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Erdinç Kızılgedik