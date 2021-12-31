Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit oldular. Onların bizlere örnek olan hayat hikayesi beyaz perdeye aktarıldı.

TRT ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galası Ankara yapıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi. Film boyunca salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Film sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve filmin oyuncuları ile sahnede bir araya geldi. Onlarla bir süre sohbet etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a filmin görselinin yer aldığı bir plaket hediye etti.

Gala, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Çekimler 9 ilde gerçekleştirildi

TRT ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin çekimleri Hatay ve Trabzon başta olmak üzere 9 ilde gerçekleştirildi.

Trabzon'daki çekimler Maçka'da şehit Eren Bülbül'ün yaşadığı mekanlarda kayda alındı.

Gerçek olaylardan uyarlanan film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta, 800 sinemada izleyici ile buluşacak.

Filme yurt dışından da yoğun ilgi var. Aralarında Almanya ve Fransa'nın da olduğu 8 ülkede, 6 Ocak'ta vizyona girecek.

