Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yaptığı 25 minyatür eser Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Betül Bilgin, sergide birbirinden değerli eserlerin yer aldığını söyledi.

Bu yılın Yunus Emre yılı olarak kutlandığını ifade eden Bilgin, katılımcılara teşekkür etti.

Sergiyi Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler gezdi.

Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.