Düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında soruları yanıtlayan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, kardeş ülke Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Kerimov, şöyle devam etti:

"Birçok konuyu müzakere ettik. Sinema alanına da büyük yer ayırdık. Ortak film üretimi planlıyoruz. Türkiye'nin tecrübesini göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye, sinema sektöründe kısa sürede büyük atılım ve başarı elde etmiştir. Bu tecrübeyi onlardan öğrenmek istiyoruz. Bizim yönetmen ve oyuncularımız da onlardan geri kalmıyor. Yeni yılda Türkiye ile ortak filmlerin yapımı gündemde."

Kerimov, somut projelerden bahsetmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

"Şuşa, 2023'te turistleri kabul etmeye hazır olacak"

Kerimov, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da yapılan imar ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak da "3 cami, 2 kilise restore ediliyor. Şuşa, 2023'te 'Türk dünyasının kültür başkenti' ilan edilecek ve turistleri kabul etmeye tam hazır olacak" dedi.