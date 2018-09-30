"Suzan Suzi" Kültür Bakanlığı desteğiyle beyaz perdeye aktarılıyor

Kültür Bakanlığı desteğiyle Diyarbakır'da çekilecek "Suzan Suzi" filminin yapımcısı sanatçı Bedri Ayseli, "Kültürümüzü bu filmde yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Ayseli, yapımın yalnızca bir aşk hikayesini yansıtmayacağını, kentin yeni yüzünü de geleneklere bağlı kalarak anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Çok sevdiği Diyarbakır'ın sadece karpuzuyla anılmasından rahatsız olduğunu belirten Ayseli, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Surları'nın 7 bin yıllık tarihi var. 72 tane burcu var. Diyarbakır açık hava müzesidir. Sahabeleri, camileri var. Kiliseleri, evliyaları var. Nebi, peygamberler şehridir. Ayrıca Cahit Sıtkı Tarancı'sı, Ali Emiri'si, Ziya Göklap'i, Ahmet Arif'i ve Celal Güzelses'i var. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Kültürümüzü bu filmde yansıtmaya çalışacağız. Tabii hepimizin gayretleriyle olacak bu iş."

"Diyarbakır güzel yönleriyle gündeme gelsin"

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de, filmin kentin zenginliklerini yansıtacak bir çalışma olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bir dönem Diyarbakır terörle gündeme geldi, çatışmalar oldu. Canlarımızı yitirdik. Artık istiyoruz ki Diyarbakır güzel yönleriyle gündeme gelsin. Sokaklarında film setleri olsun. Müzik, tiyatro sahneleri kurulsun. Çünkü Diyarbakır bunu başarabilmiş bir şehir."

Filmde "Suzan"ı oynayacak başrol oyuncularından Berna Keskin, "Yaşanmış bir hikayeyi ilk defa bir sinema filmi olarak oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Benim için çok büyük bir avantaj. Suzan'ın saflığı, çok büyük aşkı beni çok etkiledi. Kavuşamamaları zaten ayrı bir etkileyici" dedi.

"Bir algı kırılması yaşatabilir"

Filmde "Adil"i oynayacak başrol oyuncularından Derda Yasir Yenal de, daha önce başka projelerde birlikte çalıştığı Ayseli'nin filmde oynama teklifini memnuniyetle karşıladığını anlattı.

Yenal, Diyarbakırlıların çok yardımsever olduğunu belirtti.

"Her dine, ırka, fikre mensup kişiyle burada karşılaşabiliyorsunuz çok kozmopolit bir şehir. 'Doğu'nun Paris'i' diyorlar hakikaten Paris gibi bir şehir. Filmin belli başlı sahneleri Diyarbakır'ın hem tarihi bölgelerinde hem de yenilenen restore edilen bölgelerinde çekilecek. O yüzden ciddi bir görsel şölen olacak. Bence bir algı kırılması yaşatabilir çünkü bu kadar bir görsel olduğu da bilinmiyor. Bunlarında ortaya çıkması için bir fırsat olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA