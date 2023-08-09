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Kültür-Sanat
İHA 09.08.2023 09:30

Sümmani Baba’nın memleketinde Aşıklar geçidi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Bursa Yıldırım Belediyesi ve Narman Belediyesi ortak işbirliği ile Türk aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Sümmani’nin memleketi Narman ilçesinde Aşıklar Buluşması programı düzenlenecek.

Sümmani Baba’nın memleketinde Aşıklar geçidi
[Fotograf: İHA]

Dr.Erkan Aydın’ın rehberliğinde ‘Sümmani ocağında, Ablak Taşı aşıklar buluşması’ adı altında 12 Ağustos Cumartesi günü Narman, Samikale’de düzenlenecek olan programda bir çok önemli ismin katılması bekleniyor. Aşık Ruhani, Hüseyin Sümmanioğlu, Aşık Feymani ve Prof.Dr.Dilaver Düzgün’ün onur konuğu olarak katılacağı programda 19 Aşık, birbirinden eşsiz parçalarını seslendirerek geleneğin en güzel eserlerini sunacak.

Ozan Reyhani’nin de sahne alacağı programda Aşık Sümmani ve aşıklık geleneği üzerine Musa Yazıcı ve Muhsin Koç birer konuşma yapacak.

"Aşıklık bu toprakların acısıdır, mutluluğudur"

Programa herkesi davet eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

“Aşıklık bu toprakların acısıdır, mutluluğudur, heyecanıdır, aşkıdır, hüzündür. Aşıklık bizim geleneğimizdir. Bu geleneğimizin en güzel temsilcilerinden Sümmani Baba’nın baba ocağında güzel bir program düzenliyoruz. Bursa Yıldırım Belediyesi ve Narman Belediyesi ile ortaklaşa, aşıklarımızın katılacağı, onur konuklarımızın olacağı, aşıklık geleneğinin anlatıldığı zengin bir program hazırladık. Bu güzellikleri gelecek nesile aktarmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Cumartesi günü Narman’da yapacağımız Aşıklar Buluşması programına çocuklarınızla bekliyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu güzel zenginlikleri mutlaka bilmesi gerekiyor. Ben Şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum” 

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