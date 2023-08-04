Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 04.08.2023 16:10

Aşık Veysel Müzesi FPV dronla görüntülendi

Aşık Veysel'in Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde müzeye çevrilen evi, ziyaretçilerine ünü ozanın gönül dünyasının kapılarını açıyor.

Büyük ozanın müzeye çevrilen evini ve hemen yanına yapılan ek binadaki müzeyi gezenler, adeta "uzun ince bir yolculuğa" çıkıyor.

Müze ev ile ek bina arasında bağlantıyı sağlayan ve "Karanlık Oda" adı verilen bölümde görme engelliler için braille alfabesiyle yazılan "Uzun İnce Bir Yoldayım" sözü yer alırken, diğer ziyaretçiler için ise karanlıkta 2-3 saniye, enstalasyon sanatı (yerleştirme sanatı) sayesinde Aşık Veysel heykeli beliriyor.

Aşık Veysel Müzesi FPV dronla görüntülendi

Görme engelliler ve diğer vatandaşlar için her farklı ayrıntının düşünüldüğü müzede, Aşık Veysel'in yatağı, radyosu, kıyafetleri ve birçok kişisel eşyası ile sazları ve bal mumumdan yapılan heykeli de yer alıyor.

Ziyaretçiler, Aşık Veysel'in kendi sesinden bir televizyon kanalının yaptığı röportajı dinlerken, ünlü ozanın İngilizce alt yazılı ve işitme engelliler için özel olarak hazırlanan belgeseli de izleyebiliyor.

Aşık Veysel Müzesi FPV dronla görüntülendi

Yıllık ortalama 20 bin turist ziyaret ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında restorasyona alınan Aşık Veysel Müzesi, 7 Aralık 2012'de hizmete açıldı.

Aşık Veysel Müzesi FPV dronla görüntülendi

Yılda ortalama 20 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze FPV dronla görüntülendi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı
18:07
Türkiye - Bulgaristan sınırında orman yangını
17:56
Fransa: Nijer'deki cuntanın anlaşmalara ilişkin fesih kararlarını tanımıyoruz
17:52
Rusya: Ukrayna, karşı saldırılarda 43 binden fazla askerini kaybetti
17:46
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
17:35
İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Darbeler kıtası Afrika
Darbeler kıtası Afrika
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ