Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak tarihe geçen Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ın Kosova'nın başkenti Priştine'deki türbesi, yılda yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken Sırp asker Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilen Sultan I. Murad'ın iç organları, Priştine-Mitroviça kara yolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Mazgit Köyü'ne gömüldü.

Söz konusu yere padişah Yıldırım Bayezid tarafından 14'üncü yüzyılda türbe inşa ettirildi ve "Meşhed-i Hüdavendigar" olarak adlandırıldı.

Türbenin tanıtım görevlisi Zekeriya Hocalar, türbe kompleksinin Balkan ülkelerindeki en eski Osmanlı eserlerinden biri olduğunu ve 14. yüzyılda inşa edildiğini söyledi.

Hocalar, Sultan 1. Murad Han'ın zaferle ayrıldığı 1. Kosova Meydan Muharebesi sonrası alanda gezerken yardım ettiği yaralı bir Sırp askeri tarafından şehit edildiği makama türbenin yapıldığını belirtti.

Türbenin aynı zamanda "Meşhed-i Hüdavendigar" olarak da anıldığını anlatan Hocalar, türbenin başkent Priştine'nin en fazla ziyaretçi ağırlayan tarihi ve turistik mekanlarının başında geldiğini vurguladı.

Avlusunda Osmanlı müzesi var

Hocalar, 2. Abdulhamit Han tarafından türbenin yanına bir selamlama mekanı yapıldığını ifade etti.

Söz konusu mekanın şu anda Osmanlı kültürünün tanıtıldığı müze olarak kullanıldığını dile getiren Hocalar, şöyle konuştu:

"Türbe Kosova'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor. Yıllık 20 bine yakın misafir tarafından türbemiz ziyaret ediliyor. Bu kişilerin çoğunluğu ise Türkiye'den geliyor. Yine Balkanlar'dan ve Avrupa'daki gurbetçi Türkler de müzeye adeta akın ediyor. Türbemizin avlusunda iki katlı bir müze var. Bu müze Osmanlı kültürünün tanıtıldığı bir mekan olarak faaliyet gösteriliyor. Avrupa'dan ve Balkanlar'dan gelen ziyaretçiler, Osmanlı'ya ait eserleri bu müzede görüp, detaylı bilgiler alıyor. Türbemiz, Balkanlar'daki Osmanlı mirasının en güzide mekanlarının başında geliyor. Türkiye'den gelen her heyet buradan dua etmeden ayrılmıyor."

Kaynak: AA