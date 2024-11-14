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Kültür-Sanat
AA 14.11.2024 13:56

Sinemalarda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 6 film vizyona girecek.

Sinemalarda bu hafta

Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen'in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen "Gladyatör 2" izleyici ile buluşacak.

Gladyatör'den 24 yıl sonra gelen devam filmi, Commodus sonrası imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın Afrika'da yetişen çocuğu Lucius'un Roma'ya dönüş hikayesini anlatıyor.

Senaryosu David Scarpa imzası taşıyan aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor.

Takıntılar

Seda Bakan, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, Bora Akkaş, Çiçek Dilligil, Özge Özberk ve Zafer Algöz'ün rol aldığı, Yunus Nihat Özcan yönetmenliğindeki "Takıntılar" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Fransız yazar Laurent Baffie'nin "Toc Toc" adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'a aldığı randevunun çakışması ve doktorun ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor.

Nemlizade

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Nemlizade" haftanın bir diğer yerli komedi filmi olacak.

Onur Gökçek, Doğan Keser, Kerim Urun, Ahmet Arslan, Ali Rıza Tanyeli ve Merve Polat'ın oynadığı film, Nemlizade mahallesinin sokak aralarında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Rosinante

Baran Gündüzalp'in çektiği, Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir'in rol aldığı "Rosinante", bir gencin beyaz yakalı işinden çıkarılması sonrası ek gelir yaratmak amacıyla eşi ile birlikte Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle yolcu taşımaya başlamalarını konu alıyor.

Haftanın korku filmleri

Burak Küçük'ün filmi "Zir-i Cin 3: Cin Düğümü", ailesini korumak için hayatının en büyük sınavını veren genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Mehmet Ali Tugay yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın diğer korku filmi "Vebal", eski karısı tarafından büyü yapılan bir adamın başından geçenleri anlatıyor.

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