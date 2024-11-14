"Tarihin sıfır noktası"na ara tatilde yoğun ilgi sürüyor

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve kültür turizminin önemli merkezleri arasında yer alan tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları geziyor.

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, ara tatil dolayısıyla kentte yoğun turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bölgeye gelen herkesin Göbeklitepe'yi görmek istediğini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Havanın güzel gitmesi, ara tatilin olması, Şanlıurfa'nın hava sıcaklığı itibarıyla gezilecek dönemde olması güzel bir tesadüf. Şanlıurfa ve Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu var. Gerçekten bu yoğunluğun olması çok önemli. Geçmişte Göbeklitepe'de bir günde 12 bin ziyaretçi ile rekor kırmıştık, şu anda 10 bini zorluyoruz. İnsanların, öğrencilerin, gezginlerin özellikle bu bölgeye yurt içinden ve yurt dışından gelmesi bizi mutlu ediyor. Özellikle Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi sonrası da bu yoğunluğun devam etmesi bizleri sevindiriyor. Gelecekte her şeyin daha güzel olacağını ümit ediyorum."

Ziyaretçiler hayran kalıyor

ABD'den turist grubuyla ziyarete gelen Bryan Kostges, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade etti.

Tarihi yapıları sevdiğini anlatan Kostges, "10 seneden beri Göbeklitepe'ye gelmeyi düşünüyordum. Şu anda bayağı önemli bir yer olduğunu burada gördüm. Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı" dedi.

Sınıf öğretmeni Zinet Beni de Bursa'dan Göbeklitepe'yi görmeye geldiklerini anlattı.

Ören yerinde gördükleri karşısında heyecanlandığını vurgulayan Beni, "Burayı çok merak ediyordum, ilk defa gelme fırsatım oldu, çok beğendim. Arkadaşlarımla geldim, heyecanını hissedebileceğim bir deneyimdi" diye konuştu.

İstanbul'dan Aleyna Karadaş da "Şanlıurfa'da en çok merak ettiğim yerlerden birisi Göbeklitepe olmuştur. Gelip görmek de kısmet oldu. Hem tarihi yapısına hem buradaki taşlarda yer alan mitolojik şekillere hayran kaldık. Gerçekten çok güzel bir tarihi var" ifadelerini kullandı.