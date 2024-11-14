300 karatlık tarihi mücevher rekor fiyatla satıldı

18. yüzyıla ait, yaklaşık 300 karatlık elmaslarla bezenmiş bu antika kolyenin, Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenen “Kraliyet ve Asil Mücevherler” satışında 1.8 ile 2.8 milyon dolar aralığında satılması bekleniyordu.

Ancak yoğun rekabetin ardından nihai fiyat vergiler ve komisyonlarla birlikte 4.26 milyon İsviçre frangı olarak kaydedildi.

Kolye, telefon aracılığıyla teklifte bulunan isimsiz alıcısına ulaştı. Sotheby’s mücevher bölümü başkanı Andres White Correal, alıcının “sevinçten havalara uçtuğunu” belirtti ve “Enerji dolu bir geceydi” ifadelerini kullandı.

Kökeni Fransız Devrimi'ne uzanıyor

Bu tarihi mücevherin kökeni ise Fransız Devrimi'ne giden yolu açan ünlü “Elmas Kolye Olayı”na dayanıyor. 1780’lerde yaşanan bu skandalda, bir asilin Marie Antoinette’in adıyla lüks bir elmas kolyeyi ele geçirmesi kraliçenin itibarını daha da zedelemiş ve halkın öfkesini körüklemişti. Skandala konu olan elmaslardan bazılarının bu kolyeye işlendiği düşünülüyor.

Sotheby’s, üç sıra elmasın uçlarında püsküllerle tamamlandığı bu kolyenin, yarım yüzyıldır bir Asya koleksiyonunda saklı kaldığını ve nadir bir parça olarak bugünkü müzayedede ilk kez sergilendiğini belirtti.

Açıklamada “Bu görkemli antika mücevher tarihin inanılmaz bir tanığıdır” denildi.

Kolyenin geçmişi, 20. yüzyıl başında Anglesey Markizleri koleksiyonuna kadar izlenebiliyor. Aile üyeleri bu nadir parçayı yalnızca iki kez halka açık bir etkinlikte kullandı:

1937’de Kral VI. George’un taç giyme töreninde ve 1953’te Kraliçe II. Elizabeth’in taç giyme töreninde.

Kolyenin tam olarak kim tarafından tasarlandığı ya da kime yapıldığı bilinmiyor; ancak uzmanlar bu çapta bir mücevherin yalnızca kraliyet ailesi için yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Sotheby’s ayrıca, kolyede kullanılan elmasların Hindistan’daki artık tükenmiş olan ve en saf elmasları ürettiği bilinen efsanevi Golconda madenlerinden geldiğine inandığını açıkladı.

Avrupa’nın en büyük çevrim içi mücevher firmalarından 77 Diamonds’un başkanı Tobias Kormind, “Bu antika kolye, olağanüstü kalitedeki elmasları ve iki taç giyme töreninde takılmış olması ile gerçek bir tarih parçasıdır,” değerlendirmesinde bulundu.