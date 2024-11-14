İngiltere kilisesinde taciz skandalı: Ortaya çıkanlar buzdağının ucu

Kilise yönetiminde yer alan aktivist Jayne Ozanne, Welby'nin istifasını "Kilisenin köklü değişim süreci için bir dönüm noktası" olarak yorumladı.

Ozanne, “Bu istifa sadece bir başlangıç, Kilisenin iyiliği adına gizlenmiş daha pek çok taciz vakası var” diyerek İngiltere Kilisesi'nin güvenilirliğini sorguladı.

Ozanne, BBC’ye yaptığı açıklamada, Kilise içindeki liderlerin farklı görüşlerini ifade edebilmesi gerektiğini vurguladı. “Liderlerin fikir ayrılıklarını cesurca dile getirebilmeleri gerekiyor; susturulduklarında bu, hayatta kalanlar için daha da ağır bir sessizliğe dönüşüyor” dedi.

Birkenhead Piskoposu: Bazı açılardan hala güvenli bir kurum değiliz

Öte yandan, Birkenhead Piskoposu Julie Conalty de Kilisenin güvenliği konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi. Conalty, “Mağdurları ve hayatta kalanları merkeze koymakta yetersiz kalıyoruz. Bazı açılardan hâlâ güvenli bir kurum değiliz” diyerek, Kilise içinde köklü bir kültür değişimine ihtiyaç olduğunu belirtti. Conalty, Welby’nin istifasını desteklediğini ifade ederek, "Bu doğru bir adım ama yeterli değil; köklü bir değişim gerekiyor” dedi.

Başpiskopos Justin Welby, geçtiğimiz günlerde, kilise içindeki cinsel taciz olaylarının örtbas edilmesine yönelik eleştirilerin ardından görevi bırakma kararı aldı.

Özellikle hukukçu ve Hristiyan gençlik kampı lideri John Smyth'in, kilise çatısı altında onlarca genç çocuğa yönelik taciz eylemleri, kurum içinde derin yaralar açtı.

Birleşik Krallık ve Afrika'da en az 130 genç ve çocuğun Smyth'in fiziksel, cinsel, psikolojik ve manevi saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.

Smyth, 2018’de Cape Town’da, Hampshire polisi tarafından soruşturulurken hayatını kaybetti. Yapılan inceleme, Welby’nin 2013 yılında Smyth’i polise bildirmesi halinde bu olayların ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Bir Anglikan olarak, Welby’nin istifasının doğru bir karar olduğuna inanıyorum, fakat Kilise’de sadece bir kişinin istifasıyla çözülecek bir sorun yok. Kurum kültürü ve güvenlik uygulamaları üzerine derinlemesine bir çalışma yapılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Welby, istifası sırasında, “tüm mağdurlarla ve hayatta kalanlarla birlikte hissettiği derin üzüntüyü” dile getirerek, Kilisenin geçmişteki güvenlik başarısızlıklarından duyduğu utancı ifade etti.

Welby’nin yerine geçecek isim için çalışmalar sürerken, York Başpiskoposu Stephen Cottrell gibi isimler öne çıkıyor.

Welby’nin, başpiskoposların emekliliklerinde Lordlar Kamarası’nda yer almalarını sağlayan geleneksel "ömür boyu lordluk" unvanını alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.