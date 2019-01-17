Bu hafta Türkiye sinema salonlarında 4'ü yerli 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

Çiçero

Serdar Akar'ın yönetip Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı "Çiçero" adlı film, 2. Dünya Savaşı sırasında "Çiçero" kod adıyla bilinen casus İlyas Bazna'nın hikayesini konu ediniyor.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme aldı.

Tarih ve biyografi türündeki filmde, Beşikçioğlu'nun yanı sıra Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Selen Öztürk ve Altan Erkekli oynuyor.

Borç Harç

Yönetmen koltuğuna Efe Hızır'ın oturduğu "Borç Harç" adlı film, borç batağından çıkmaya çalışan sözde işgüzar Murat'ın türlü maceralarını anlatıyor.

YouTube'da çektiği videolarla tanınan Oğuzhan Uğur'un başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Melisa Akman, Burak Topaloğlu, Gökçe Özyol, Hasan Karakuş, Esma Soysal ve Esra Kucur yer alıyor.

Can Dostlar

"Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ve oyuncu ekibinin yeni filmi "Can Dostlar", parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

BKM yapımı filmin senaryosunu Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin kaleme aldı.

Üç Harfliler: Adak

"Üç Harfliler" serisinin yeni filmi "Adak"ın yönetmen koltuğunda serinin "Karabüyü" ve "Beddua" yapımlarında olduğu gibi Alper Mestçi oturuyor.

Film, iki yakın arkadaş olan Salih ve Metin'in avlanmak için gittikleri ormanda yaşadıklarını fantastik bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

Glass

James McAvoy ve Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği "Parçalanmış" adlı film ile Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı "Ölümsüz" filmlerinin devam halkası "Glass" adlı yapım, güvenlik görevlisi David Dunn'ın, 24 farklı kişiliğe sahip Kevin Wendell Crumb'ın izini sürmek için doğaüstü yeteneklerini kullanmasını anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini M. Night Shyamalan'ın gerçekleştirdiği filmde, James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson ve Samuel Jackson rol alıyor.

Uçan Halı ve Kayıp Elmas

Ole Lund Kirkegaard'ın 1975'te yazdığı çocuk kitabından uyarlanan animasyon ve aile türündeki filmin yönetiminde ve senaryosunda Karsten Kiilerich'in imzası var.

Danimarka yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Ailesiyle birlikte fakir bir köyde yaşayan Ahmet, baba mesleği olan terzilik yerine dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran küçük bir çocuktur. Bir gün tesadüfen bulduğu uçan halı sayesinde hayalleri gerçek olur. En iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak maceralara atılır. Bu maceralarda karşısına yepyeni arkadaşlar, asla hafife alınamayacak düşmanlar ve rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkacaktır."

İmgeler ve Sözcükler

Yaşamı boyunca yeninin peşinde olan, Fransız Yeni Dalgası'nın etkin isimlerinden, "Oscar Onur Ödülü"nün sahibi sinema eleştirmeni ve yönetmen Jean-Luc Godard'ın son filmi "İmgeler ve Sözcükler", belgesel ve haber görüntülerinden alınan kesitlerden meydana gelen 5 bölümden oluşuyor.

71. Cannes Film Festivali'nde "Özel Altın Palmiye Ödülü"ne değer görülen filmde, "Bellek nasıl işler?", "Rüyalar nerede başlar?", "İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner ve ne zaman ayrılır?" sorularının yanıtları aranıyor.

Arakçılar

Japon sinemasının üretken yönetmenlerinden Hirokazu Koreeda'nın orijinal ismi "Shoplifters" olan "Arakçılar" adlı yeni filminde, Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Jyo Kairi, Miyu Sasaki ve Sasuke Ikematsu rol alıyor.

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen filmin konusu özetle şöyle:

"Tokyo'da yaşayan Osamu (Lily Franky) ve eşi Nobuyo Shibata (Sakura Ando), düzenli bir işleri olmadığından maddi imkansızlıklarla boğuşmaktadır. Büyükannenin emekli maaşıyla ve buldukları geçici işlerle kıt kanaat geçinmeye çalışan ailesini ayakta tutabilmek için Osamu, oğlu Shota ile dükkanlarda küçük hırsızlıklar yapar. Bu esnada Yuri adında evsiz ve kötü muameleye maruz kalan küçük bir kızla karşılaşan Osamu, Yuri'yi tüm zorluklara rağmen evine ve ailesine kabul eder."

Kaynak: AA