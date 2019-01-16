Diyarbakır'ın Hani ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ayşe öğretmen ve Balıkesir'in Kepsut ilçesinde müzik öğretmenliği yapan kardeşi Nuri öğretmen, okullarında ritim grubu kurdu.

Ortaokul öğrencilerinden oluşan bu iki grup, Hani'de halk konseri vermek için bir araya geldi.

Ayşe öğretmen göreve ilk geldiğinde ritim grubu oluşturduğunu söyleyerek, "Doğu-Batı sentezi yapıyoruz. 'Kardeş eller ritimle buluşuyor' diyoruz. Türkiye'nin her bölgesinin kardeş olduğunu müzikle vurguluyoruz" dedi.

Nuri öğretmen, keşfedilmemiş yetenekleri keşfetmek istediklerini söyledi.

"Bana göre eğitim öğretimin temel amacı ulaşılmayan insanlara ulaşmaktır."

Haber: Bekir Özbek