Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü onayıyla alınan iki "Book Shower" makinesi, kütüphanede 3 yıldan bu yana öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Makineler, ultraviyole ışınlarla bir kitabın 40 saniye içinde kapağının, yapraklarının ve cildinin temizliğini sağlıyor.

Yaklaşık 300 bin kitabın bulunduğu Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinde, öğrencilerin ödünç aldıkları kitap, geri verildiğinde raflara konulmadan önce duşa giriyor.

"Proje insan sağlığı adına önemli"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak yeniliklere açık olduklarını söyledi.

Çomaklı, "Kitap Duşu" projesinin insan sağlığı adına önemli olduğunu belirterek, "Kitaplarımız geleceğe bırakılırken temiz tutulmalıydı. Gelecekte bu kitapları okuyacak öğrencilerimiz olacak. Amacımız çocuklarımızın sağlığını düşünmekle beraber, bir kitabın da ömrünün uzunluğunu sağlayabilmek" dedi.

300 bine yakın kitabı geleceğe taşımak istiyorlar

"Tozlu raflardaki kitaplar" söyleminin kitabın ömrü ile alakalı olduğunu söyleyen Çomaklı, şöyle konuştu:

"Kitabın tozlu raflardan alınması ortamın kirli paslı olduğu anlamında düşünülmemeli. Tozlu raflardan kasıt, kitabın ne kadar eski olduğu. Biz de 300 bine yakın kitabımızı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yüzden de kitaplarımız duşa giriyor, parfümleniyor ve öğrencilerimizle temiz, güzel kokusuyla buluşuyor."

"Faydalı bir yenilik"

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Güven Tunçel ise, projenin öğrenciler tarafından çok sevildiğini vurguladı.

"Şu an kütüphanemiz bünyesinde 300 bin civarında kitap var. Bu kitaplar ödünç alınıyor ve elden ele dolaşıyor. Aslında bu durum sağlık adına gerçekten ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu yüzden biz de faydalı bir yenilik olduğunu düşünerek bu ihtiyacı hissettik."

Kaynak: AA