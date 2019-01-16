Kale Mahallesinde bulunan, giriş kapısı üzerindeki kitabede 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilen İbrahim Bey Camii'nin restorasyonunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütecek.

Bahçesinde İbrahim Bey'in mezarı bulunan, iç ve dış cephe duvarları kesme taşla kaplı, minaresi çift yollu inşa edilen, mimari açıdan üstün bir sanat değeri taşıyan yapının restorasyonu için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje hazırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, caminin inşa edildiği şekilde Osmanlı mimarisine uygun olarak restore edilip yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Aslanlı, "Bakanlığımız tarafından tescillenen en güzel camilerimizden biri. Murtazaoğlu İbrahim Bey tarafından yapıldığı için İbrahim Bey Camii olarak adlandırılmış. Biri 99 diğeri 100 basamaktan oluşan çift merdivenli minaresiyle Osmanlı döneminin en güzel camilerinden bir tanesidir" dedi.

İlk kez restore edilecek

Aslanlı, projenin önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla ihaleye çıkılacağını ve restorasyona başlanacağını belirterek, İl Özel İdaresince sağlanan ödenek doğrultusunda çalışmaların yapılacağını vurguladı.

Cami müezzini Mehmet Feyzi de, caminin yapımından bu yana ilk kez restore edileceğini dile getirdi.

Feyzi, caminin ilgi gördüğünü, cemaatinin yüksek sayıda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA