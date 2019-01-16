Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

300’den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü"nde, Zeugma Mozaik Müzesi'nin girişi hazırlanan afişlerle süslendi. Ziyaretçiler, afişlerin yanı sıra girişteki görevliler tarafından da bilgilendirildi.

Antalya

Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen "#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında, çok sayıda ziyaretçi Antalya Müzesi'ndeydi.

Müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, heykellerle öz çekim yaptı. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları #MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü" etkinliğinde ziyaretçiler renkli görüntüler oluşturdu.

"Yerebatan Sarnıcı", "Miniatürk", "Panorama 1453 Tarih Müzesi" ve "Şerefiye Sarnıcı"nı ziyaret ederek selfie çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan 20 ziyaretçiye, "İstanbul'un Yüzleri" serisinden kitaplar hediye edildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar da "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Müze Sorumlusu İrfan Kolçak, etkinlik sayesinde müzeye ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

"Bu sayede de hem müzemizin ziyaretçi sayısı arttı hem de müzemizi tanıtmış olduk."

Hatay

Mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji Müzesinde de ziyaretçiler ve müze çalışanları öz çekim yaptı.

Müzeyi ziyaret eden Muzaffer Berkant, 3 gündür Hatay'da gastronomi gezisi gerçekleştirdiğini ve bugün de Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret ettiğini söyledi.

"Müzelerimiz harika, Hatay'daki müzemiz daha da harika. Muhteşem eserler gördüm."

Ankara

Paleolitik ve Neolitik dönem eserlerinin sergilendiği en önemli müzelerin başında gelen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, öz çekim yaptı.

Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları "#MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday ve #muzedeselfie" etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

Şanlıurfa

"Müzede Selfie Günü" kapsamında, Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Konuklarına, insanlığın ilk çağlarından bugüne olan serüvenini, tarihi eserler, canlandırma ve imitasyon malzemelerle görme imkanı sunan müzede öz çekim yapan ziyaretçiler, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA