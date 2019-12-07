Della Miles...

Dünyaca ünlü bir isim ve müzik dünyasının en önemli seslerinden. Uzun yıllar Whitney Houston ve Michael Jackson gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Della Miles, Türkiye’yi çok seviyor. Bir süre önce de İslam'ı seçerek Müslüman oldu. Müzik dünyasının ünlü sesi Miles, bugünlerde Köyceğiz'deki evinde hummalı bir çalışma içinde.

Sanatçı, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni'ne konuk sanatçı olarak katılıp İngilizce bir ilahi seslendirecek.

"Çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir heyecan elbette. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan onur duyuyorum."

"Türk toplumunun onu çok sevdiği kesin"

Hazreti Mevlana hakkında çok şey bilmediğini söyleyen Miles, "Ama bildiğim tek şey var, aynı Türk toplumu gibi geniş yürekli, vermeyi seven bir insan olduğu kesin. Türk toplumunun onu çok sevdiği, örnek aldığı ve onu omuzlarında taşıdığı da kesin" dedi.

Miles, bir yandan Türkçe öğrenmeye çalışıyor ve Türkçe şarkılar söylüyor. Amerikalı sanatçı, Barış Pınarı Harekatı sırasında Mehmetçiğe destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret etmişti.

"Nereli olduğumuzun hiç önemi yok" diyen Miles, bir şeyleri insanlık için desteklemenin doğru olduğunu anlattı.

Della Miles, daha önce Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi isimleri anma albümlerinde yer almış, 2013 yılında ise Murat Kekilli'nin "Gümüş Teller" isimli albümünde yer alan "Git" şarkısına eşlik etmişti.

Kamera: İsmail Dostoğlu