Akın, Kamil, Hayri, Mert sahneye çıktı, çocuklara kişisel verinin ne olduğunu anlattı. Çocuklar, Veri Tayfa ile hem eğlendi hem öğrendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kişiler verinin korunmasının kişinin korunması anlamına geldiğini söyledi.

"Burada aslında bizim için çocuklar birinci hedef kitle, ikincisi de aileler. Aileler, çevrimiçi ortamlarda çocuklarını yalnız bırakmamalı."

Rafadan Tayfa Göbeklitepe bu ay vizyona giriyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi film karakterleri Ankara'daydı. Müzik eşliğindeki tiyatro ile çocuklara, sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat etmek gerektiği anlatıldı. Veri Tayfa 13 ilde 20 gösteri daha yapacak.

Çocukların çok sevdiği karakterler 27 Aralık'ta da bir kez daha sinemalarda olacak.

"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" beyaz perdede çocuklarla buluşacak.

Rafadan Tayfa'nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, "Göbeklitepe tüm insanlığın sıfır noktası ve ortak mirası. Ülkemizde hala farkındalık yok. O yüzden büyük küçük herkesi tarihin yazıldığı yere yeniden tanıklık etmeleri için sinemalara bekliyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber